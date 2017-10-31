أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 31-10-2017

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البناء



نبّهت أوساط سياسية إلى تصاعد حملة السعودية على لبنان وإدلاء مسؤوليها بتصريحات تهديدية نارية شبه يومية تصل إلى حد التلويح بالحرب على لبنان الأمر الذي رأت فيه الأوساط أخطاراً كثيرة على لبنان، لا سيما على الصعيد الاقتصادي المتدهور أصلاً وهو بات معرضاً للمزيد من التدهور جرّاء التهديدات السعودية التي قد تهزّ الوضع العام برمّته، وتساءلت عن الموقف الحكومي من هذا الأمر.

اللواء



- غمز

لم يبدِ مسؤول كبير حماساً لإجراءات وزير خدماتي بحق موظفين تابعين له، واحتوى الخلاف على طريقته.

الجمهورية



سأل أحد النواب هل وصل الأمر بأصحاب صهاريج المياه إلى إقامة كارتيلات في المناطق وممنوع على آخرين توزيع المياه إلى المنازل في غير المنطقة التي لهم نفوذ عليها؟



أبلغ سفير دولة كبرى الى الحكومة إستعداد بلاده التوسّط في موضوع النازحين شرط القبول بدور للنظام السوري.

المستقبل



إنّ تقارير ديبلوماسية أميركية تحدّثت عن اتجاه لدى التحالف الدولي لتوسيع رقعة استهداف الميليشيات المنتشرة في سوريا بعد انتهاء عمليات القضاء على تنظيم «داعش».