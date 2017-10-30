living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصير البطاقة البيومترية والتسجيل المسبق معلقان بإنتظار حلحلة سياسية

30
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كان من المفترض ان تعقد اللجنة الوزارية الخاصة بقانون الانتخاب اجتماعا في السرايا الحكومية قبل ان يلغيه الرئيس سعد الحريري لسفره في رحلة عمل الى المملكة العربية السعودية.

الا ان الاجواء التي كانت متوترة بين القوى السياسية في الاجتماعات الاخيرة لا تزال على حالها سيما في اعتماد البطاقة البيومترية والتسجيل المسبق للانتخاب.

فبعد تعذر اصدار بطاقات بيرومترية لكل اللبنانيين، تأرجحت الاقتراحات بحسب الخطة باء التي وضعتها وزارة الداخلية.

وتعددت الاحتمالات بين التسجيل المسبق الاختياري لمن يريد الاقتراع خارج مكان قيده شرط اصدار بطاقة بيومترية، الاحتمال الثاني يقضي بالتسجيل المسبق الاختياري ببطاقة الهوية العادية، والاحتمال الثالث الذي طرحه رئيس الحكومة سعد الحريري في الجلسة الاخيرة وهو ينص على التسجيل المسبق الاختياري بجواز سفر بيومتري على اعتبار ان اصداره سبق ان بدأ من الامن العام اللبناني. 

لم تجب القوى السياسية بعد على هذا الاقتراح الاخير الذي كان من المفترض مناقشته في جلسة اليوم الا ان طرح رئيس الحكومة لا يزال قيد الدرس سيما في اوساط التيار الوطني الحر الذي يعتبر انه بموقفه الرافض للتسجيل المسبق والمتمسك بالبطاقة يقاتل وحده لمنع التزوير وتحرير الناخب من القيود وزيادة نسبة التصويت.

اما حركة امل والقوات اللبنانية والاشتراكي فهم لا يمانعون هذا الاقتراح على ان يتم الاتفاق على تلزيمه في مناقصة.

اما اقتراع المغتربين، فدرس لإمكان تمديد مهلة تسجيلهم حتى الخامس والعشرين من شباط.

وبانتظار الاتفاق وعودة اللجنة الى الانعقاد، ترأس وزير الداخلية نهاد المشنوق اجتماعا لهيئة الاشراف على الانتخابات في وزراة الداخلية لمناقشة خطة العمل للانتخابات.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout