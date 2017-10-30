مصير البطاقة البيومترية والتسجيل المسبق معلقان بإنتظار حلحلة سياسية

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كان من المفترض ان تعقد اللجنة الوزارية الخاصة بقانون الانتخاب اجتماعا في السرايا الحكومية قبل ان يلغيه الرئيس سعد الحريري لسفره في رحلة عمل الى المملكة العربية السعودية.



الا ان الاجواء التي كانت متوترة بين القوى السياسية في الاجتماعات الاخيرة لا تزال على حالها سيما في اعتماد البطاقة البيومترية والتسجيل المسبق للانتخاب.



فبعد تعذر اصدار بطاقات بيرومترية لكل اللبنانيين، تأرجحت الاقتراحات بحسب الخطة باء التي وضعتها وزارة الداخلية.



وتعددت الاحتمالات بين التسجيل المسبق الاختياري لمن يريد الاقتراع خارج مكان قيده شرط اصدار بطاقة بيومترية، الاحتمال الثاني يقضي بالتسجيل المسبق الاختياري ببطاقة الهوية العادية، والاحتمال الثالث الذي طرحه رئيس الحكومة سعد الحريري في الجلسة الاخيرة وهو ينص على التسجيل المسبق الاختياري بجواز سفر بيومتري على اعتبار ان اصداره سبق ان بدأ من الامن العام اللبناني.



لم تجب القوى السياسية بعد على هذا الاقتراح الاخير الذي كان من المفترض مناقشته في جلسة اليوم الا ان طرح رئيس الحكومة لا يزال قيد الدرس سيما في اوساط التيار الوطني الحر الذي يعتبر انه بموقفه الرافض للتسجيل المسبق والمتمسك بالبطاقة يقاتل وحده لمنع التزوير وتحرير الناخب من القيود وزيادة نسبة التصويت.



اما حركة امل والقوات اللبنانية والاشتراكي فهم لا يمانعون هذا الاقتراح على ان يتم الاتفاق على تلزيمه في مناقصة.



اما اقتراع المغتربين، فدرس لإمكان تمديد مهلة تسجيلهم حتى الخامس والعشرين من شباط.



وبانتظار الاتفاق وعودة اللجنة الى الانعقاد، ترأس وزير الداخلية نهاد المشنوق اجتماعا لهيئة الاشراف على الانتخابات في وزراة الداخلية لمناقشة خطة العمل للانتخابات.