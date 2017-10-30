living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خوري إلتقى وفد مستوردي المواد الغذائيّة والمشروبات: هناك غبن لاحق بهؤلاء التجّار والموظّفين

30
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري نقيب مستوردي وتجار المشروبات الروحيّة ميشال أبي رميا ونقيب مستوردي المواد الغذائيّة والاستهلاكيّة والمشروبات في لبنان هاني بحصلي ووفدا ضمّ تجّار مواد غذائيّة مستوردة وخضار وفواكه وسجائر ومشروبات اضافة الى صناعييّن من مختلف القطاعات ودائنين لسوبرماركت TSC.

 

وقدّم الوفد كتابا الى الوزير جاء فيه " إن التعثّر المالي الذي أصاب إدارة سوبرماركت TSC قد انعكس سلباً على كافة المتعاملين مع هذه الإدارة، حيث وصل الدين المستحق عليها إلى ما يفوق الـ19 مليون دولار أميركي أصاب بمعظمه الشركات المتوسطة والصغيرة التي تتكبّد أصلا خسائر وتكاليف باهظة بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التي يشكو منها الجميع، وجاءت أزمة سوبرماركت TSC لتزيد الأمر سوءاً". وأشار الوفد في الكتاب الى أنّ " تنظيم قطاع التجزئة وخصوصا في ما يتعلّق برؤوس الأموال الأجنبية الراغبة في دخول السوق والمرحب بها طبعاً أصبح حاجة ملحّة، ولقد علمنا بأنه قد وردت لوزارتكم الكريمة في عهود سابقة دراسات عدة تدعو لتنظيم القطاع من حيث المساحات الجغرافية التي يجب أن تراعى عند الترخيص لإنشاء شركات أو مراكز تجارية، والمدة القصوى للدفع وضمانات أخرى وضوابط قانونية تكون بمثابة خارطة طريق لكل من يودّ الاستثمار لبنانياً أو أجنبياً، أسوة بما تقوم به الدول المتقدمة وما تنتهجه جمعية مصارفنا بفرضها قيوداً وضمانات على من ينشئ مصرفاً جديداً وذلك حفاظاً على أموال المودعين وانتظاماً لعمل المصارف، بحيث تجنّبها الانتكاسات والهزّات التي تعصف أحياناً بقطاعات أخرى كقطاعنا بالرغم من سياسة الحذر التي نوصي بها دائماً".

 

بحصلي

وبعد اللقاء، تحدّث نقيب مستوردي المواد الغذائيّة والاستهلاكيّة والمشروبات في لبنان هاني بحصلي وقال: " نشكر الوزير خوري على استقباله لنا وبما أنّ هناك زيارة مرتقبة لفخامة رئيس الجمهوريّة الى الكويت، فاننّا نطلب منه أن يحمل ملفّنا الى المعنييّن لمساعدتنا على تحصيل حقوقنا. كما أنّنا نشجّع الاستثمارات الأجنبيّة في لبنان ولكننّا نطالب أن تفرض الدولة اللّبنانيّة ضمانات وحوافز تكون بمثابة الاطار القانونيّ الذي ينظّم قطاع التجزأة في لبنان بشكل عامّ، اذ انّ شركة سلطان مثلا تعلن افلاسها من دون أن نتمكن من وضع أيّ اشارة على أملاكها، هذه أمور تجاريّة بين المدينين والشركات ولكن يجب أن تكون للدولة اللّبنانيّة ضمانات معيّنة وشروط محدّدة لتنظيم قطاع التجزأة بشكل عام. هذه ورشة كبيرة والوزير أبدى استعداده للمساعدة والأهمّ أن نبدأ بهذه الورشة خطوة خطوة. "

 

الوزير خوري 

وتحدّث الوزير خوري قائلا: " اجتمعت مع التجار الذين تقدّموا بتقرير حول الأضرار التي تكبّدوها جرّاء ما حصل معهم مع شركة ال TSC التي تخلّفت عن دفع المستحقّات لهؤلاء التجّار وللموظّفين ولبعض المدينين وقد رفع التجّار دعاوى قضائيّة في هذا الصدد ونحن نطالب أن يأخذ القضاء مجراه".

 

وأضاف الوزير خوري "بما يعنينا كوزارة اقتصاد وتجارة، هذا الموضوع يمسّ بمصالح التجّار والاقتصادييّن في لبنان ووعدنا الحاضرين بمتابعة الموضوع مع دولة الكويت والجهات المعنيّة، وسبق أن اتّصلت بسفير الكويت في لبنان لنستوضح بشفافيّة سبب هذه المشكلة وما هي موازنة ال TSC وكيف يكون الحلّ المناسب لها ليعود الحقّ لأصحابه".

 

وختم الوزير خوري بالقول "هناك غبن لاحق بهؤلاء التجّار والموظّفين، هناك حقوق مهدورة ويجب أن تتمّ معالجة الموضوع بشكل سريع خصوصا في ظلّ الأوضاع الاقتصاديّة التي يمرّ بها التجّار. ووعدنا الحاضرين بمتابعة الموضوع على مستويات عدّة وسنعود اليهم تباعا بالأجوبة التي نحصل عليها".  

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout