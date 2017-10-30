بعد نيله جائزة افضل حاكم بنك مركزي في العالم، نصف الكوب الملآن في سياسة رياض سلامة النقدية

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لا اريد في هذه المقالة الردّ على ما جاء على لسان النائب جورج عدوان من مساءلة مصرف لبنان حول حساباته المالية وذلك خلال مناقشات الموازنة في مجلس النواب ، حيث ان ردّ وزير المالية كان كافيا لتبيان "تهور النائب عدوان في موقفه" الذي لم يكن مبنيا على وقائع دقيقة وارقام صحيحة . لكن الأكيد ان هذه السطور ستدفع البعض الى اعتبارها محاباة لحاكم مصرف لبنان الصديق العزيز رياض سلامة ، و لسياساته النقدية و المالية . و لكن ان تأتي هذه السطور بعد نيله في واشنطن قبل اسابيع جائزة افضل حاكم بنك مركزي في العالم ، متقدما للسنة الثانية على التوالي على ثمانية رؤساء بنوك مركزية في العالم ومن بينهم رئيس البنك المركزي الاميركي عندها تصبح سطورنا هذه عن ايجابيات سياسات رياض سلامة النقدية في محلها. وتأتي بمثابة صفعة لبعض الخبراء الاقتصاديين والماليين الذين عمدوا الى تشويه اهداف رياض سلامة من تطبيق هندساته المالية والنقدية التي عزز من خلالها موجودات مصرف لبنان من العمولات الاجنبية، اي الدولار الاميركي. لهذا لا بد ان نبين بالتحليل المنطقي المالي والنقدي والحجة بالحجة ، نصف الكوب الملآن في سياسة رياض سلامة النقدية ، والتي استحق عليها جائزته العالمية الاخيرة.

تمارس السلطات النقدية للبنوك المركزية في العالم صلاحياتها في مجال التدخل لتثبيت اسعار الصرف العائدة لعملاتها الوطنية . و لتحقيق التدخل السليم من قبلها استباقا لانهيار اسعار الصرف تعمل الى تحديد اساليب التدخل للحد من خسائره و تأثيره على الأقتصاد الوطني وعلى التضخم و الناتج المحلي و ميزان المدفوعات .

والعامل الأهم في عمليات التدخل هو القدرة على وقف التدهور و الانحدار و معه يتمكن حكام المصارف المركزية من تحويل اتجاهات العرض و الطلب و بذلك قد يتوصلون الى اعادة بناء شيء من الثقة بالعملة الوطنية و مع هذه الثقة قد يعاد بناء احتياطي الموجودات من العملات الاجنبية و تحويل الطلب بواسطة اسلحة اخرى فعالة كسلاح الفوائد المدفوعة على الودائع لديها او على سندات خزينة او سندات مالية آجالها طويلة تكفي لأعادة تغيير اتجاهات العرض و الطلب .

تناوب على حاكمية مصرف لبنان العديد من الحكام ، لم يكن احدهم خبيرا ماليا او حتى رجل اقتصاد و لم يضع اي منهم سياسة للتدخل في السوق ايجابا ام سلبا. حتى السياسات النقدية والمالية المتبعة عالميا لم يكونوا على دراية كافية لتطبيقها ، فهم اما رجل سياسة او خبير بالقانون و استاذ جامعي . فاعتمد الاول على علاقاته السياسية و لم يفلح . و الثاني حارب المصارف و اعتبرها الشيطان الاكبر، فعمد الى وضع اسس و اصدار تعاميم غير واقعية وغير مجدية هدفت الى امتصاص السيولة من السوق عن طريق فرض الأحتياطي الألزامي على ودائع الجمهور لدى المصارف التجارية و بنسب عالية مما ادى الى : انخفاض الفوائد المدفوعة على الودائع لدى المصارف بما يوازي نقص الودائع بنسب الأحتياطي الألزامي المفروض بالعملة المحلية و بالدولار الاميركي .وتم تحويل الودائع و هروبها الى الخارج خوفا من تجاوز حد السلطة لدى حاكمية مصرف لبنان و منعها التحاويل الى الخارج عن طريق اصدار تعاميم تمنع المصارف من اجراء تحاويل خصوصا مع تدهور الاوضاع الأمنية مما ادى الى عجز كبير في ميزان المدفوعات . وادى ذلك الى تمنع المهاجرين اللبنانيين و العاملين في الخارج من ارسال الاموال و تحويلها الى حساباتهم المصرفية في الداخل . مما ساهم في انكماش كلي في الأقتصاد الداخلي و اقفال المصانع و الشركات بسبب نقص التمويل المصرفي وعدم تطوير وتحسين القطاعات الأقتصادية لندرة الأموال لذلك .

و غيرها الكثير من النتائج السيئة المؤثرة على بنية الأقتصاد وعلى الأوضاع المالية للوطن .

اي اجراء اتخذ في السابق لم يؤدي الى وقف التدهور او التحسن في اسعار الصرف و عمد المضاربون الى عمليات البيع و الشراء و تحقيق الأرباح دون اي رادع او تدخل قد يؤثر في عملهم حتى فرض نسب فوائد وصلت الى اعلى من 120% على تدني الأحتياطي الألزامي او على تدني النسب المفروضة للأكتتاب في سندات الخزينة ( اكتتاب قسري ) .

احد الحكام ترك ليصبح نائبا بالتعيين و الآخر اعلن عن عدم قدرة مصرف لبنان على التدخل في السوق بسبب انخفاض او بالحري انعدام احتياطيه بالدولار ، و حلقت الأسعار الى اكثر من الف ضعف للسعر الأساسي ( حوالي 3000 ليرة للدولار ) .

بلد خارج من حرب اهلية، اغتيال رئيس جمهورية لم يحضر عيد الأستقلال، انتخب آخر،تكليف الرئيس رفيق الحريري رئاسة الحكومة ،بلد مدمر اقتصاده في الحضيض ودولاره اكثر من 3000 ليرة لبنانية ، مصارف متعثرة توقفت عن دفع الودائع و ملفاتها مفتوحة ، هذه هي ظروف تعيين رياض سلامة حاكما لمصرف لبنان

24 عاما من الأوضاع النقدية المستقرة و سعر دولار ثابت و ارتفاع هائل بحجم الودائع بالعملات الأجنبية لدى المصارف و لدى مصرف لبنان و اقتصاد ينمو بنسب معتدلة و لكن ثابتة و متواصلة يقابله انفاق عام راكم دين اجمالي يتجاوز 70 مليار دولار(جزء كبير منه بالليرة اللبنانية ) مع ارتفاع كبير في حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية .اتخذت خلالها قرارات مالية ونقدية كانت اهدافها تحفيز الأنتاج في القطاع الصناعي و تطور الخدمات في السياحي و تحسين في الزراعة و غيرها من هذه القرارات :

اعطاء المصارف قروض مدعومة لكي تمنحها للجمهور على شكل قروض سكنية بفائدة منخفضة مما حرك و شجع قطاع البناء و خفف من ازمة السكن .واعطاء القطاع الصناعي و السياحي و الزراعي قروض مدعومة الفوائد طويلة الأجل و على عدة مراحل و بفائدة منخفضة او معدومة مما ساعد وطور في هذه القطاعات خصوصا و ان هذه القروض كانت بمعظمها مخصصة لتطوير الانتاج مما ساهم في عمليات الأنتاج و التصدير للخارج و كذلك خلق فرص عمل جديدة تساهم في انخفاض معدلات البطالة. كما ساعد في اعطاء ومنح قروض بيئية و بناء سياسات جديدة للحد من تدهور الوضع البيئي و المساعدة والمساهمة في الحد من الاحتباس الحراري.وساهم في اقفال ملفات موروثة كملف المصارف المتعثرة و دفع كافة الودائع و الحقوق و تحويل ما تبقى للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع للتصفية .وهذا الامر ساهم ايضا في تنقية القطاع المصرفي عن طريق تشجيع استيعاب المصارف الصغيرة بتلك الكبيرة و تخفيض عدد المصارف العاملة الصغيرة تجنبا لحصول ازمات مشابهة لتلك التي حصلت سايقا. مما ادى الى امتصاص السيولة الفائضة في السوق عن طريق اصدار السندات المالية خوفا من تحولها الى سلاح يستعمل في عمليات المضاربة . فعمد الى تنظيم عمليات تمويل العجز في موازنة الدولة الناتج عن تجاوز الأنفاق للأيرادات المحققة و ذلك بدفع المصارف للأكتتاب بأصدارات سندات الخزينة .و غيرها الكثير من عمليات الدعم التي اعتمدها رياض سلامة بخبرته المالية و توقعاته الصائبة و مراقبته للسوق عن كثب و درايته بما يفكر به الاخرون .

من المؤسف و المعيب اننا لم نقرأ او نسمع عن اية دراسات اقتصادية نشرت او نوقشت على المنابر او تعاطت بالشأن النقدي، انها عالجت و ناقشت سوى النصف الفارغ من الكوب. ولم ينظر المنتقدون الى النواحي الأيجابية في كل تدخل او سياسة مالية و نقدية اقرها اواستعملها حاكم مصرف لبنان، فبعض هؤلاء الذين انتقدوه عن غير وجه حق، كان هدفهم ابراز الحاكمية كانها اجيرة لدى المصارف او تطبق سياسات تنفيعية للبعض دون الاخر .

امتصاص السيولة سلاح فعال في عمليات التدخل النقدي ، وابعاد شبح الفائض منها في السوق لآجال طويلة عن طريق اصدارات السندات المالية هي الطريقة الفعالة في تحويل هذا السلاح من ايدي المضاربين المحتملين الى درع يساهم في ثبات العملة و منعها من الأنهيار .و لأمتصاص هذه السيولة و بشكل سلس وهين على السلطة النقدية استعمال السلاح الأقوى و الانجح الا وهو الأغراء بأسعار فوائد مدفوعة اعلى من الأسعار الأعتيادية , كسعر الفائدة المدفوع سابقا على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية و البالغ 42% و التي يهاجم الحاكم حتى الآن بسببها و التي اسهمت بتدني سعر صرف الدولار الأميريكي في السوق , هذه الاداة لم يخترعها رياض سلامة و ليست من بناة افكاره . استعملتها المصارف العالمية و لا تزال للتدخل في السوق لأمتصاص فائض السيولة و نذكر هنا : تدخل المصرف المركزي الفرنسي لوقف تدهور سعر الفرنك اوائل السبعينات من القرن الماضي . و دفعه لنسب فوائد و صلت الى 600 % من يوم الى يوم و400 % لفترة الشهر و 120% لثلاثة اشهر و هكذا و مع ذلك انخفض الفرنك الفرنسي الى الحضيض في تلك الفترة .وتدخل المصرف المركزي التركي قبل سنوات اكثر من مرة لوقف انحدار العملة التركية. و لا يزال حتى الان يدفع اسعار فوائد بحدود 90% على الليرة ، ومع ذلك انخفضت اسعار الصرف و لا تزال تواصل انخفاضها بالرغم من اعتماد سياسة رفع اسعار الفوائد . ومنها ايضا تدخل المصارف المركزية في ماليزيا و السودان و مصر لوقف تدهور اسعار الصرف في عملاتها عن طريق استخدام سلاح الفائدة , و التي تشهد انحدارات دائمة في اسعار الصرف.

استعمل رياض سلامة و يستعمل هذا السلاح لتجنب تدهور اسعار الصرف ، و هو بالتالي يتنبأ بما لا يراه الاخرون، علما ان نسب الفرائد التي يدفعها لا تقارن بتلك التي تغرمها الدول الأخرى، حيث لم تتخطى اسعار الفوائد النسب المقبولة .و بمقارنة الأقتصاد اللبناني و ثروات لبنان الداخلية من مواد اولية اذا وجدت او من منتجات صناعية اقل من خفيفة او من حجم انتاج زراعي حده الأقصى بطاطا و تفاح ، بالأقتصاد التركي مثلا الذي يعتمد على قدرة صناعية هائلة و على عدد هائل من السائحين و على ارآضي زراعية يكفي انتاجها الأستهلاك الداخلي و يصدر الى الخارج خصوصا الى روسيا و اوروبا ، فأين الثريا من الثرى.

ومن الأدوات الاخرى التي تستعمل في امتصاص السيولة ،سندات الخزينة المفروضة على المصارف استنادا لنسب مرتبطة بحجم الودائع لديها. والقدرة هنا ليست بعملية الأكتتاب فقط و انما في عمليات التجديد المرتقبة و الآجال المحددة لها ، وهنا وبناءا على حدس رياض سلامة استخدم في الهندسة المالية والتي اثارت جدلا لكلفتها، عملية استبدال لسندات خزينة و اخرى مالية و ابعاد آجالها و تغيير في بنيتها الأساسية حتى لو كانت كلفة الأستبدال الآنية عالية فأنها دخلت في خانة عدم الأستعمال لتحويلها سلاحا ضد اسعار الصرف في المدى المنظور او بالأحرى في هذه الحالة والتي لو لم يبادر الحاكم لتنفيذها لكلفت اضعافا مضاعفة لوقف تدهور اسعار الصرف .



و من الحسنات الغير منظورة لللبنانيين، والتي لا تذكر اكيدا من قبل هؤلاء الخبراء الماليين والاقتصاديين المنتقدين لغايات في نفسهم ، السياسات التشجيعية التي اقرها رياض سلامة للمصارف دفعا لها لتحفيز الحركة الاقتصادية و ذلك عن طريق السماح لها بأستعمال اجزاء من الأحتياطي الالزامي المفروض على الودائع شريطة منحها بفوائد شبه معدومة كقروض للقطاعات الصناعية و السياحية و الزراعية حتى لتلك القروض المخصصة لأقامة مرائب و غيرها. وللعلم ان الاحتياطي الألزامي قد فرض على المصارف تقليصا للكتلة النقدية الحرة بين يديها و ذلك خلال عهد حاكمية سابق و بدلا من الغاء هذا الأحتياطي و تحويله لأموال تستخدم في سندات مالية او سندات خزينة بفوائد عالية فرض الحاكم رابط لأستخدامه كقروض مدعومة يستفيد منها الأقتصاد ككل .

هذا غيض من فيض باستطاعتي ملء صفحات اخرى تناولا لأعمال رياض سلامة العظيمة و القديرة في ادارة الدفة النقدية و المالية في لبنان. راسما سياساته النقدية و المالية (بدلا من وزارة المال ) و الأقتصادية ( بدلا من وزارة الأقتصاد ) و الصناعية ( بدلا من وزارة الصناعة ) و الزراعية (بدلا من وزارة الزراعة ) والسياحية و الأسكانية و و و و... انه "حكومة مجتمعة" ترعى مصالح البلاد و العباد في آن . الم يحن لتلك الأبواق التي تسعى لأخذ مركزا لها و تهاجم الآخرين علهم يجذبون الأضواء اليها ان تحكم ضميرها. رجائي الدائم للقراء ان يتذكروا الأيام السوداء التي مررنا بها في لبنان، ويتذكرون ايضا ان هذه الأبواق النشاذ كانت السلطة بين يديها وهم كما يدعون من اصحاب الاختصاص و لم يبدعوا بفكرة واحدة مفيدة للبلد ولمواطنيه .

آن الأوان ان نرى نصف الكوب الملآن في سياسة رياض سلامة النقدية .



(عماد جودية - المستشار المالي والمصرفي)