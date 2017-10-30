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خبر هامّ جداً إلى جميع المسافرين من مطار بيروت الدولي

30
OCTOBER
2017
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صدر عن المدير العام للطيران المدني بالانابة المهندس محمد شهاب الدين، تعميم حمل الرقم 34/2 ، موجه الى جميع شركات الطيران في مطار بيروت الدولي ويتعلق بتطبيق قرار دفع الرسم على المسافرين، وجاء فيه:

 

"يطلب من جميع شركات الطيران العاملة في مطار بيروت الدولي اخذ العلم بالتعديل الذي أقره مجلس النواب اللبناني بموجب القانون رقم 64 تاريخ 26/10 /2017.

 

يفرض على المسافرين في طريق الجو على الرحلات التي تتعدى مسافتها 1250 كيلو مترا كوجهه نهائية لدى مغادرتهم الاراضي اللبنانية رسم خروج قدره.


- 50 الف ليرة لبنانية على كل مسافر من الدرجة السياحية.
- 110 الاف ليرة لبنانية على كل مسافر من درجة رجل الاعمال.
- 150 الف ليرة لبنانية على كل مسافر من الدرجة الاولى.
- 400 الف ليرة لبنانية على كل مسافر على متن طائرات خاصة. 

 

واهم هذه المطارات: الاردن، سوريا، مصر، ارمينيا، جورجيا، تركيا، العراق، مطار اثينا، مطار رودس، مطار ميكونوس، مطار سنتوري، مطار المدينة المنورة ، مطار تبريز. 

 

وتبقى الرسوم على كل الرحلات التي لا تتعدى 1250 كلم من دون تغير. 

50 الف ليرة كل مسافر درجة سياحية .
70 الف ليرة لبنانية رجال الاعمال
100 الف ليرة لبنانية طائرات خاصة.

 

يعمل بهذا التعميم ابتداء من تاريخ 27/10/2 

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