قراءة في سنة من عهد الرئيس العماد ميشال عون

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بقلم جورج عبيد - سنة كاملة إنطوت من عهد الرئيس العماد ميشال عون وكأنها صفحة في كتاب مديد مفتوح على عناصر كثيرة يفترض أن يتكوّن بها لبنان ويسطع ويتجلّى بعد أن يخلع عنه الثياب الرثّة وقد بدأ بذلك ليتوشّح بحلّة الفجر. سيقوم رئيس الجمهوريّة بجردة حساب ينتظرها اللبنانيون بشغف كبير لتطمئنّ قلوبهم أكثر فاكثر إلى راهنهم وغدهم، هذه الجردة لن تكون معصومة عن النقد الذاتيّ، ولن تكون مساحة لانتفاخ بليغ أو مبالغ به لا يتقنه رئيس البلاد ولا يستحبه أو يستمرؤه، بل على العكس تمامًا فهو يمجّه من حياته وبلفظه من قاموسه ويطمره في بواد سحيقة. والمتابع المتحلّي بالإحساس النقديّ والعادل والعارف بالحقائق بدقة لا متناهية، لا يسوغ له أن يقرأ مضمون السنة المنطوية من عهد الرئيس كما يقرأه بعض المتوغّلين في سويدائياتهم العشوائيّة والعبثيّة والمستعذبين لحروفياتهم النافية لكلّ إنجاز والمنفّرة لكلّ اعتدال، جازمين بأنّ الرئيس ميشال عون لم يحقّق شيئًا البتّة خلال سنة منصرمة. فالإنكار ابتذال رخيص ومتعدٍّ للشريعة ومجاف للحقيقة ومليء بالدلع المائع والترف السائب، لا سيّما أنه منكر للحقائق ومتنكّر للوقائع ولا يجيد الغوص في الأعماق لاستخراج الدرر، وتشريح جوهرها بوجدان نقيّ وعقلانيّة متجرّدة عن المآرب والأهواء.

من مآثر عهد الرئيس ميشال عون، الطالعة من صرامة مهيبة ومسؤولية حازمة وقرارات حاسمة ثلاث:

1-قراره، كرئيس للجمهورية وللمجلس الأعلى للدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة في لبنان، في ضرب الإرهاب، هذا الإرهاب الذي كان رابضًا على كتف لبنان من السلسلة الشرقيّة وعلى الجرود. لقد أخذ قرارًا شجاعًا ومسؤولاً للغاية في وقت كان لرئيس سابق أن ينفي كلامًا صادرًا عن وزير دفاعه يؤكّد وجود الإرهاب في هذه البقعة من خلال التنظيمات الممارسة له، هذا القرار الذي تحمله الرئيس عون، كان يفترض أن يؤخذ حين تمّ التعدّي على الجيش اللبنانيّ مرات عديدة وحين تمّ قتل الرائد بيار بشعلاني والجندي خالد زهرمان في بلدة عرسال. سحق الإرهاب في عهد ميشال عون هو الإنجاز الجوهريّ والمضيء.

2-إقرار قانون للانتخابات في عهده بينما تميّزت عهود سابقة بتراكم المشاريع الانتخابية وقد صاحبها جدل ونقاش واسعين حوله من دون أي إقرار. فتحوّل لبنان بالإقرار من طور إلى طور على الرغم من أي نقد يواجه القانون به، والنقد متاح ومباح إذا عقل وعدل، وإذا رنا نحو التصويب والتصحيح في مراحل مقبلة يرتئيها المعنيون. لقد بتنا أمام قانون ميزته أنّه رسّخ النسبيّة نظامًا ضمن خمس عشرة دائرة، والصوت التفضيليّ مدماكًا جامعًا للمكونات الطائفيّة والمذهبيّة. فمن النقد الموجّه إلى القانون بأنه يرسّخ الطائفيّة بمنطلقاتها السلبيّة، ويبقى الكلام النقديّ تحت المجهر والاختبار، سيّما بأن القوانين قابلة للتطوير والإصلاح في وقت مقبول من الجميع.

3-إقرار سلسلة الرتب والرواتب ومن ثمّ الموازنة العامّة بعد طول انتظار. لقد كان الرئيس ضنينًا بإقرار الحقوق العائدة للموظفين من القطاعات كافّة، وتحديد الموازنة التي كانت محجوبة لسنوات طوال وعهود عديدة. فعلى الرغم من الهنات المرتبطة بالسلسلة أو بالموازنة وبخاصّة في مسألة قطع الحساب، وقطع الحساب لن يترك سائبًا أو حقًّا ضائعًا، إلاّ أنّ العهد في بداءته تميّز بهذا الإنجاز الذي خلنا أن يكون قد ضاع وتبخّر في زمن اللادولة.

تلك المآثر تتجمّع في قالب واحد وسعيّ دائب مكنون في عقل الرئيس وسلوكياته يهدف في معانيه ومفرداته إلى نقل الزمن السياسيّ اللبنانيّ من التلاشي إلى الانتظام، ومن التسيّب إلى التقونن، ومن التصحّر إلى الاخضرار، ومن التبعيّة إلى السيادة، ومن الصمت إلى الكلام، ومن الأقوال إلى الأفعال، ومن اللاقرار إلى القرار، ومن الفساد إلى عدم الفساد. وقد تربّع رئيسنا على عرش الزمن السياسيّ اللبنانيّ الجديد بحلّته الرئيسيّة من خلفيّة مشرقيّة، ترسّبت في عقله، وتمخّضت في رؤيته، وتفجّرت من فكره، وتميّزت بأنها قارئة للمستقبل بإحساس تاريخيّ دقيق، وبعد ثقافيّ عميق، وخيار استراتيجيّ أكيد، وفكر لاهوتيّ حصيف، وتبحّر في الإسلاميات رهيف، تسانده تجربته في الجيش اللبنانيّ كضابط ومن ثمّ قائد له ورئيس لحكومة انتقالية في لحظة التحولات الخطيرة، قادت إلى مجموعة انحرافات بسبب اندراج لبنان في حروب من أجل الآخرين، ويعيدا تثبيتها الآن كرئيس للجمهوريّة بعد حقبة طويلة من النضال المضني والكفاح المجدي والجهاد المتعب من المنفى الباريسيّ إلى الوطن اللبنانيّ.

من البنود الأساسيّة لقراءة هذا العهد وتمتينها، ذلك اللهب المتصاعد من مجرّد انتخاب عون رئيسًا للجمهوريّة. ليس لأحد إذا رام الإنصاف أن يقارنه بعهود سالفة، لكن إذا شئنا يمكننا أن نلتمس بهدوء ورضى بأن البون شاسع بين عهد يتجلّى من سلوكيات سيّده، وعهد تبدّى بسلوكيات أخرويّة قادت البلاد إلى التلاشي المطلق. فالعهد الذي انقضى عام كامل على رسوخه تميّز سياسيًّا بتصويب موقع الرئيس والرئاسة وإن لم يلامس التصويب الدستور اللبنانيّ في النصّ فهو راسم للنهج والنهج وهج ووجه. هذه مسلّمة غير خاضعة للتبديد بل هي عصيّة عليها. ذلك أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وخلال سنة كاملة تمكّن بأن يكون الشريك الأوّل والجوهريّ في القرار هذا إذا لم يكن وبحسب ما يظهره النقاد رأسًا للقرار السياسيّ اللبنانيّ. الطامة الكبرى بأنّ الناس تعوّدت الامتزاج بعهود خالية من قرار وصوت، ومستولدة من أرحام دولية وإقليمية وعربيّة ومذهبيّة محت وتمحو من أرض الواقع هيبة الرئاسة وقرارها وصورتها ودورها. فالنصوص الدستوريّة بإمكانها أن تحدّد الصلاحيات بالتوسيع أو التقليص، لكنّ الشخصيّة قادرت أن تطوّع النصوص لتصير هي نصًّا متحرّكًا في حيّز الحياة السياسيّة.

بهذا المعنى استطاع العماد ميشال عون أن يكسب الحضور اللاهب في تعامله الصلب والمرن في آن مع أرض الواقع السياسيّ. لا يعني هذا بأنّ الرئيس خلال هذه السنة شاء أن يقفز فوق النصوص، أو يهوى تجاوزها، بل هو عاكف دومًا كما الرئيس الراحل فؤاد شهاب بالتذكير بانّ لنا دستورًا أو كتابًا. وبأن هذا الدستور قاعدة لحياتنا الدستورية والنظاميّة والسياسيّة، غير أن تلك الفجوات المتمكنّة في الحياة السياسيّة والمتملّكة بمفرداتها والمهيمنة على عناوينها غير قابلة للامتصاص ضمن أية شروط أو أهداف من شخصيّة كميشال عون خبر النضال المرير وقاسى أوصاب المنفى وأثخن بالجراح، أو من شخصيّة مشبعة بفكر حصيف وبعد نظر في التحليل اختزن في ثناياه اللاهوت المسيحيّ والفقه الإسلاميّ والثقافة الأوروبيّة والمعرفة الكاملة. فمن نوافل القول أن يقال بأن ميشال عون فريد من نوعه، ولأنه فريد قفز فوق الجريرة التي وقع تحت وطأتها كثيرون وتحرّر من النير المطوّق بل المقيّد لكثيرين ممن تبوّأوا السلطة.

بماذا امتازت تلك الفرادة سياسيًّا؟

ليس بمقدور أحد أن يقرأ هذا العهد من دون التعريج على مرحلة ما قبل ولادته، وهي التمتمات-المقدّمات الموضوعيّة لتلك الولادة. يجب الاعتراف بادئ ذي بدء وفي هذا المقام، بأن ورقة التفاهم ما بين التيار الوطنيّ الحرّ وحزب الله، هي اللبنة الأولى للفلسفة البعيدة المدى المنشئة والمكوّنة للعهد العونيّ (إذا جازت التسمية)، لقد صيغت الورقة برؤى ثاقبة وخطوات ثابتة، ونظر كاتبوها وموقعوها إلى البعيد، كما أوجدوا نوافذ تطال بالنظر الحدائق الخلفيّة للعمارة اللبنانيّة. لقد حمت تلك الورقة بالسياق المسيحيّ ظهر المقاومة على الحدود الجنوبية وخلال حرب إسرائيل على لبنان سنة 2006 والحرب على التكفيريين في سوريا وعلى الحدود معها، كما أعطت للحضور المسيحيّ ومن الزاوية الشيعيّة بعدًا مستعادًا كاذ ان يفقد، ثمّ اتجهت باتجاه الفلسفة الميثاقيّة لترسّخها وتوطّدها على أرض الواقع السياسيّ.

تلك التمتمات-المقدمات ليس سوى العلامات الراسمة لوجود هذا العهد. لينضمّ فيما بعد رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع بورقة إعلان النيات ويعلن بأنّ مرشّحه العماد ميشال عون ليقطع الطريق على ترشيح سليمان فرنجية من قبل الثلاثيّ: برّي-الحريري-جنبلاط، وبفعل تجويف التسويق وجد سعد الحريري نفسه مضطرَّا على القبول بهذه النتائج فتوسّعت الحالة الميثاقية بتسوية أتمت بعناية فائقة ودقيقة أوصلت ميشال عون إلى سدّة الرئاسة، وتشكلت الحكومة الأولى لهذا العهد برئاسة سعد الحريري، وقد غدا حليفًا للتيار الوطنيّ الحرّ إلى جانب حزب الله.

في العمق السياسيّ لم يفرّط العماد عون برؤيته البتة، التي اكتنزها في تلك الحقبة، وقد ترجمها بإخلاص كامل لمبادئه ورؤيته في خطاب القسم وفي جولاته العربيّة التي قام بها وصولاً إلى خطابه الأخير من على منبر الأمم المتحدة، وهو العارف بكلفتها دوليًّا وأقليميًّا وعربيًّا. لم يأبه لذلك وقد فهم بأنّ موضوعًا دقيقًا كموضوع النزوح السوريّ إلى لبنان ليس منفصلاً عن أيّ استثمار مقيت له يبيت في مفردتين واضحتين: وهما العودة الطوعيّة والاندماج. ممّا يعني أن المبيت فيهما وما بينهما يطيل بعمر الأزمة السوريّة ويقود المجتمع اللبنانيّ نحو الانفجار الحتميّ كما حصل مع الفلسطينيين. وقد بات معروفًا بأنّ الرئيس عون لن يفرّط البتّة بالسيادة اللبنانيّة من ضمن مسلمة واضحة في عقله، تقوم على ترسيخ العلاقة مع المحيط العربيّ بتوازن دقيق بدءًا من سوريا وهي الجارة الأقرب إلى لبنان. التكوين المشرقيّ يأبى بالعماد عون أن ينأى بنفسه عن سوريا، وعن مسيحيي المشرق، والبعد العربيّ يأبى عنده البعد عن العلاقة الفعالة مع الخليج العربيّ/ ضمن الثوابت المعلنة في خطاب القسم وصولاً إلى كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة مرورًا بكلمته خطاباته ما بين مصر والأردن.

هذا العهد سيتميّز ب:

1-حل قضيّة النازحين بصورة جذريّة بالحوار ما بين لبنان وسوريا وبين المراجع الدوليّة.

2-انتخابات وفقًا لهذا القانون وسيكون للبنان مجلس نيابيّ جديد وحكومة جديدة يترسّخ العهد من خلالهما كما أعلن الرئيس غير مرّة.

3-بعملية جراحية تطهر الدولة من الفساد وتطيح بالفاسدين، وهذا جوهر خطاب الرئيس، ولن يتوانى عنه فمكافحة الفساد جوهر انبثاق الدولة الجديدة والكيان الجديد.

مع انقضاء سنة يبقى القول بأنّ لنا رئيسًا ليس ككل الرؤساء، إنه الرئيس الطالع من الشعب والعائد دومًا إليه ليقوده إلى فجر مضيء، ولنا مع هذا العهد عهود طويلة حافلة بمواسم الحصاد والجنى في أزمنة الخير والبركة والحقّ والجمال.