ما علاقة الوزير بخطف اللبنانيين في العراق؟!

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في عمليةٍ أمنية نفّذتْها المخابرات العراقية بعد تنسيقٍ أمني لبناني – عراقي، تم فجر أمس تحرير اللبنانيين الثلاثة عماد الخطيب ونادر حمادة وجورج بتروني، بعدما كانت خطفتْهم عصابة يوم الأحد الماضي لدى وصولهم الى بغداد.





وفيما ربطت تقارير صحافية في بيروت بين خطف اللبنانيين وتوقيف وزير التجارة العراقي السابق عبد الفلاح السوداني (المطلوب للانتربول لاتهامه بقضايا تتعلق بالنزاهة) في مطار رفيق الحريري الدولي في أيلول الماضي، نفت مصادر مطلعة لـ“الراي” وجود رابط بين القضيتيْن، مؤكدة ان عصابة هي التي قامت بعملية الخطف.