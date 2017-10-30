كيف علّق باسيل على اتهامه بالعنصرية؟

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سخر وزير الخارجية والمغتربين ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إثر مطالبته بالعودة الآمنة للنازحين السوريين الى سوريا من محاولات فاشلة لاتهامه بالعنصرية مستذكراً السلوك الإسرائيلي الحافل بالسّجل الإجرامي تجاه الفلسطنيين من اغتصاب الأرض والحقوق الى التهجير القسري في وقت تبقى الحجة الإسرائيلية جاهزة بتهمة "معاداة السامية" إن أقدم أحد ما على إدانتها، وهكذا تمارس إسرائيل عنصريتها بحجة الدفاع عن النفس.

إن كلّ متواطىء على الصيغة والميثاق والدستور يحاكي إسرائيل في عنصريتها بحقّ أصحاب الأرض والقرار الفعليين!