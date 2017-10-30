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عناوبن الصحف ليوم الاثنين 30 تشرين الأول 2017

30
OCTOBER
2017
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الأخبار
كذب مسعود... ولو صدق!

البناء
«أستانة 7» يبدأ اليوم لتقييم وضع إدلب... والرياض تتعهّد بوفد موحّد قبل «جنيف 8»
موت مبكر لمشاريع الانفصال: البرزاني يتقاعد... وحشود كتالونيا تؤيد الوحدة
لبنان على صفيح التجاذبات الساخنة: السعودية حزب الله... والتيار - القوات

الجمهورية
عون يقيّم سنته الأولى اليوم

الديار
سبهان يُحرّض الحكومة على حزب الله .. والمقاومة تنزع فتيل الفتنة
اليوم تبتّ «اللجنة الوزاريّـة» مخرجاً لإجراء الإنتخابات في موعدها

المستقبل
الحريري يترفّع عن «المزايدة الرخيصة» ويواصل تحصين لبنان: ملتزمون الـ1701
هكذا تمّت «عملية بغداد».. من الاستدراج حتى التحرير

اللواء
أبوجمرة لن يحضر إلى قصر العدل .. وانتقاد سعودي مباشر للحكومة
تعيين السفير الجديد يفتح ملف النازحين.. وإنجاز أمني لبناني: استعادة 3 مواطنين من العراق

L'Orient-Le Jour
Le Hezbollah sort ses griffes face à Washington et Riyad

The Daily Star
Clashes at Kurdish Parliament, Barzani steps down

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