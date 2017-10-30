أسرار الصحف ليوم الاثنين 30 تشرين الأول 2017

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البناء

لاحظت مصادر سياسية متابعة أنّ المسؤول الانتخابي في أحد الأحزاب يشارك في اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الانتخابات النيابية، والتي تعقد في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري. وسألت: هل يحضر المسؤول ممثلاً وزراء الحزب المشار إليه في الحكومة؟ لا سيما أنه كان قد أذاع بنفسه مشروع قانون الانتخابات الذي أعدّه حزبه قبل التوصّل إلى إقرار القانون الذي يتمّ البحث في آليات تطبيقه.

اللواء

- همس

يحرص وزير سيادي على تحييد مرجع رسمي كبير عن انتقاداته المتصاعدة تجاه رئيس تيار سياسي مقرب من المرجع، تفادياً لمزيد من التعقيدات في العمل الحكومي!

- لغز

لاحظت أوساط اقتصادية طرابلسية أن تأجيل جلسة مجلس الوزراء في المدينة لم يعقبه تحديد موعد جديد، رغم ما قيل عن رزمة مشاريع تم إعدادها للإعلان عنها في الفيحاء!





الجمهورية

يقول أحد الدبلوماسيّين إنّ زيارات مسؤولين لبنانيّين الى دولة كبرى ستزداد نظراً الى تقدُّم دور هذه الدولة في المنطقة.

عُلم أن رئيس دولة كبرى لم يضع على جدول أعماله بعد لقاء مسؤول لبناني رفيع يطلب موعداً للقائه.

قال أحد النواب في لقاء خاص ممازحاً : يبدو أن أحد الوزراء يُغيِّر في خطابه حسب المنطقة التي يزورها.

المستقبل

إنّ ديبلوماسيين غربيين لا يستبعدون دخولاً إسرائيلياً على خط المواجهة الأميركية - الإيرانية، ولكن ليس بالضرورة في وقت قريب وذلك تبعاً للتطوّرات المستجدّة في المنطقة.