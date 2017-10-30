جلسة حاسمة في السراي اليوم؟

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من المتوقع ان تعقد اللجنة الوزارية المخصصة لبحث الامور اللوجستية للانتخابات جلسة حاسمة اليوم في السراي حيث تدل المؤشرات على بوادر حلحلة قد تفضي الى الوصول الى مخرج لاجراء الانتخابات في موعدها، كما قد تصل الى التفاهم على النقاط الخلافية المتمثلة في البطاقة البيومترية وقضية التسجيل المسبق والانقسام السياسي الحاصل حولها ، خصوصاً ان معظم المكونات تطالب بإجراء الانتخابات النيابية في وقتها. كما ان رئيس الجمهورية اكد في عدة مناسبات تمسكه واصراره على ذلك، وشاركه في ذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري في حسم حصول الانتخابات في وقتها عندما دعا الى «تبكيرها» في اشارة واضحة ان لا مجال لتأجيل جديد للانتخابات النيابية.



الا ان مصدراً وزارياً في فريق 8 آذار مشارك في اللجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخاب، توقع في حديث لـ «الديار» ان لا يخرج الاجتماع الثالث بنتائج حاسمة او نهائية وان الامور «غير ناضجة».