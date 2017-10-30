زيارة أميركية لقائد الجيش

A + A -

زار وفد من الكونغرس الأميركي ضم النائب ماك ثورنبيري الحزب الجمهوري – تكساس ، رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، النائب رودني فريلينغويسن قائد الجيش اللبناني الجنرال جوزاف عون، واستمع إلى شروح حول عملية «فجر الجرود» التي قام بها الجيش مؤخراً، من عدد من كبار الضباط في الجيش الذين قادوا الهجوم الناجح. وقد عرض هؤلاء القادة قدرة الجيش اللبناني على تنفيذ عمليات متطوّرة على نحو متزايد باستخدام المعدات والتدريب التي توفرها الولايات المتحدة. كما وزار الوفد وحدات الجيش اللبناني التي تحارب الإرهاب، وعاين طائرتَيْ سوبر توكانو A-29 اللتين وصلتا حديثاً إلى قاعدة حامات الجوية. وخلال مناقشاتهما، شدّد النائبان ثورنبيري وفريلينغويسن على عزم الولايات المتحدة المحافظة على شراكة قوية مع شعب لبنان ومؤسساته، كما شدّدا على «أهمية أمن لبنان واستقراره وازدهاره».