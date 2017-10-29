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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"



بعد يومين، تكتمل السنة من عمر الوطن، إذ يطفىء العهد شمعته الأولى، بعدما أضاء شموعا عدة خلال 12 شهرا، ستحضر عناوينها في الحوار المباشر لرئيس الجمهورية مع ممثلي وسائل الاعلام المرئية غدا.



إنتخابيا، وفيما يرتقب اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بتطبيق قانون الانتخاب غدا، أشارت المعلومات إلى ان الحكومة قد تسحب الأسبوع المقبل مشروع قانون تمويل البطاقة البيومترية كما ورد إلى المجلس النيابي، والذي كانت كلفته ستبلغ 134 مليون دولار.



ولكن قبل كل ذلك، تبقى أزمة الوجود والأرض، وأحد أوجهها يحضر في بلدة التعزانية في قضاء عاليه. هناك، يهدد تملك الأجانب أن تتحول البلدة لغير أهلها.





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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



"سنة من عمر الوطن"، عنوان حوار متلفز لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع مديري أخبار محطات التلفزة اللبنانية، غدا عند الثامنة والنصف مساء مباشرة على الهواء ولأكثر من ساعة ونصف الساعة. الحوار يتناول الأوضاع الحكومية والأمنية والإقتصادية وعمل المؤسسات، فضلا عن الشأن الإقليمي ووضع لبنان على الخارطة. وهي أول مرة يجري فيها مسؤول لبناني حوارا من هذا النوع، مع محطات التلفزة المحلية على اختلافها وتوجهاتها. والحوار سيضيء على التركيبة الحكومية بكل مكوناتها، والتناغم المطلوب بين الوزراء، والتعاون مع البرلمان في هذا الظرف. وكل ذلك في سياق واضح وصريح. وتم الإتفاق مع دوائر القصر الجمهوري على أن الأسئلة حرة ومن دون رقيب.



بالنسبة إلى تطورات اليوم، فقد برز نجاة منطقة الحمرا من خطر انفجار مواد مخبرية خطرة. كما برزت عودة المخطوفين اللبنانيين الثلاثة من العراق. وجولة الوزير باسيل الشوفية التي شدد فيها على ان المصالحة خط أحمر.



أما تطورات المنطقة، فتقدمتها رسالة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني إلى برلمان الإقليم، معلنا خلالها التخلي عن منصبه، معتبرا انه لا يجوز تعديل قانون رئاسة الاقليم ولا يوجد تمديد لعمر الرئاسة، قائلا انا كمسعود بارازاني البيشمركة سأبقى بين جماهير البيشمركة في الكفاح للحصول على حقوق شعبنا. تنحي البارزاني استدعى تغريدة من النائب وليد جنبلاط قال فيها: تحية لمسعود بارزاني الذي فضل مصلحة استقرار كردستان والوحدة الوطنية في العراق على البقاء في منصبه انه موقف في قمة الشجاعة.



وفي شأن آخر، وصل وفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري إلى استانا للمشاركة في الجولة السابعة من محادثات السلام.





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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"



عمليات تحرير مخطوفين في سوريا والعراق، للبنان ضلع فيها بشكل أو بآخر.



اللبنانيون الثلاثة الذين اختطفتهم عصابة الأحد الماضي في بغداد، تم تحريرهم فجر اليوم في عملية لبنانية- عراقية شاركت فيها شعبة المعلومات والأمن العام، على ما أكدت وزارة الداخلية اللبنانية.



والعملية الثانية تمثلت بتحرير 32 شخصا من طائفة الموحدين الدروز في ادلب، كانت اختطفتهم "داعش" في ريف حماه الشمالي الشرقي.



وبعد أحد الحرية، هل تشهد العلاقات بين لبنان وسوريا عملية تحرير من المزايدات، في ضوء توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة مرسوم تعيين سفير لبناني جديد في دمشق، بما يصب في مصلحة لبنان أولا، والبلدين ثانيا وأحد عشر كوكبا؟.



مرسوم التعيين انتقده البعض الذي لا ينتبه إلى التحولات في المنطقة وفي سوريا تحديدا، فيما أكد الرئيس سعد الحريري أن وجود سفارة في سوريا هو تأكيد على استقلال لبنان وسيادته، وهو موقف يكبره الأبعدون قبل الأقربين.



في المقابل، برزت تغريدة للوزير السعودي ثامر السبهان تضمنت انتقادا لصمت الحكومة اللبنانية على وصفها بحرب "حزب الله" على المملكة. فهل لهذا الموقف صلة غير معلنة بمرسوم تعيين السفير سعد زخيا؟.



على المستوى الداخلي الصرف، تنصرف القوى السياسية إلى التحضير للإنتخابات النيابية، وقد زيتت ماكيناتها رغم استمرار الخلافات في ما بينها حول عدد من التفاصيل التي تمتد من البيومتري إلى التسجيل المسبق. علما بأن البطاقة البيومترية لن تمر إلا عبر إدارة المناقصات، وفق ما تؤكد مراجع رفيعة المستوى.



تلك الخلافات لا يبدو أنها تطيح بثابتة يشدد عليها الجميع، وهي أن الإنتخابات ستجري في موعدها من دون تأخير أو تمديد، على ما أكد المعاون السياسي للرئيس نبيه بري الوزير علي حسن خليل، خلال اطلاق الماكينة الإنتخابية لحركة "أمل" في قضاء مرجعيون- حاصبيا. ومن هناك أشار وزير المال إلى أن دعوة الرئيس نبيه بري المغتربين إلى تسجيل أسمائهم في السفارات والقنصليات، لاقت ترحيبا واسعا في بلدان الاغتراب.



وفي جولة غير بعيدة في أهدافها عن الحشد السياسي الإنتخابي، حرص رئيس "التيار الوطني الحر" على القول من الشوف أن المصالحة الحقيقية تأتي نتيجة خيارات الناس التي تفرزها الإنتخابات، مضيفا إن التوازن لا يصنعه فريق أو إثنان بل الجميع.



وبدا أن النائب وليد جنبلاط لم يلمس في تصريحات باسيل ما يستفزه، فسارع إلى الترحيب بزيارته للشوف لتثبيت الحوار والإنفتاح والتأكيد على المصالحة.





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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"



المنطقة على مفترق تهويل جديد مع ارتفاع وتيرة الجنون الأميركي والاضطراب الاسرائيلي.



إنه موسم المزايدات الصهيونية الفارغة المكبلة بالخسائر المتتالية وفشل الرهانات على داعش والارهاب.



أما في التدابير، فأنواع الأسلحة المستخدمة ضد محور المقاومة من دعاية وحملات وعنتريات وعقوبات فتستدعي التدقيق والتحليل، ولكن لا ضير في مراقبة الاعلام الصهيوني لمعرفة حجم تدهور الثقة بوزير الحرب افيغدور ليبرمان وعدم تحمل الجبهة الداخلية تهديده الخلبي تجاه "حزب الله".



أيضا، تل ابيب وواشنطن في مواجهة المكاسب الأوروبية من الاتفاق النووي مع ايران. وها هو يوكيا أمانو في طهران يذيل المواجهة المتصاعدة مع ترامب في هذه القضية، بتأكيد احترام ايران لتعهداتها والتذكير بقوة التبني الدولي للاتفاق في مجلس الأمن.



في المساعي الديبلوماسية، جولة للحل في مسار الأزمة السورية تنطلق غدا في استانا. جولة سابعة محكومة بتجربة مناطق تخفيض الصراع المكفولة روسيا وتركيا وايرانيا.



أما في لبنان، فبحث عمن يكفل النهاية السعيدة لأزمة العلاقات مع دمشق: الاشارات تتراكم مغلفة بالاصرار على انهاء قضية النازحين عبر التواصل المباشر مع دمشق. إحدى القنوات الضرورية لترجمة ذلك تأمنت بمجرد الموافقة السورية على اعتماد سعد زخيا سفيرا للبنان في دمشق. الختم السوري وضع إلى جانب ختم رئيس الحكومة سعد الحريري في ورقة تعيين زخيا، فهل سيتكرر ذلك في أوراق اعتماد أخرى خاصة بملف النازحين، ولاحقا في التبادل التجاري واعادة الاعمار؟.



في العموم، لبنان يدخل مرحلة التسخين الانتخابي، والتجاذب بالملفات المعلقة مادة مرغوبة، في وقت يعلق قانون الانتخاب على سجال البيرومترية التي لن تكون سببا لتاجيل أو الغاء، وفق ما يؤكده جميع المتساجلين.





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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"



الأسبوع الطالع يحمل أكثر من محطة: الأولى الاطلالة الاعلامية للرئيس ميشال عون مساء الاثنين، لاجراء جردة حساب السنة الأولى من العهد. أما الثانية فالزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية إلى الكويت، وهي زيارة مهمة في توقيتها ودلالاتها، ولاسيما بعد الاهتزازات التي اعتلت العلاقات اللبنانية- الخليجية، علما ان التغريدة التي أطلقها الوزير السبهان اليوم، تؤكد ان السعودية تستكمل حملتها على "حزب الله" وعلى ممارساته، كما تستكمل ضغطها على الحكومة اللبنانية لاتخاذ موقف مما يجري.



توازيا، تجتمع لجنة قانون الانتخاب غدا للتوصل إلى حل لأزمة البطاقة البيومترية ولأمور عملية تتعلق بالانتخابات، وسط مخاوف جدية من استمرار المراوحة، ما يضع مصير الانتخابات في مهب التأجيل الرابع.



أما بالنسبة إلى ملف الموازنة، فقد تردد ان حزب "الكتائب" يسعى إلى جمع تواقيع 10 نواب لتقديم طعن أمام المجلس الدستوري بموازنة العام 2017، وهو يرتكز في طعنه على ان الموازنة أقرت من دون قطع للحساب، ما يشكل مخالفة صريحة وواضحة للدستور.





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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"



غدا يقدم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "قطع حساب" عن السنة الأولى للعهد، ليبدأ السنة الثانية. "قطع الحساب" سيقدمه مباشرة إلى الشعب عبر الشاشات اللبنانية على مدى ساعة ونصف الساعة، من الثامنة والنصف حتى العاشرة.



سيخاطبه "بالمباشر" ومن دون قفازات، إنطلاقا من أن للشعب حقا عليه في ان يعرف منه خريطة طريق العهد للسنة المقبلة، بعدما واكب خريطة طريق السنة الأولى بما حفلت به من ألغام فكك بعضها، وانفجر بعضها الآخر. اللافت أن الملفات الثقيلة تأتي بالتزامن مع انطلاق السنة الجديدة.



في المقدمة يأتي قانون الإنتخابات النيابية الذي يبدو فعلا ان الشيطان يكمن في تفاصيله، بدليل التباعد في وجهات النظر في اللجنة الوزارية المكلفة إنجاز الآلية التطبيقية له، حيث ان عقدة الاقتراع تكاد تتحول إلى معضلة.



ومن الملفات الثقيلة، ملف الفساد والإهدار الذي ربما يكون العنوان، بالتزامن مع بدء درس الموازنة العامة لعام 2018 حيث يؤمل أن تتضمن إصلاحات، لم يسنح الوقت لأن تكون في موازنة عام 2017.



أما الملف الأقسى فيتمثل في ملف النفايات الذي يتنقل من حكومة إلى حكومة، من دون أن تكون له معالجات جذرية. وأحدث ما تم التوصل إليه هو التمديد لمطمري كوستابرافا وبرج حمود، مع ما يعني ذلك من انعكاسات بيئية سلبية جدا على المناطق المحيطة بالمطمرين. ولكن يبدو ان هذه المشكلة ليست الوحيدة، إذ ان مصطلح "نفايات" بات موازيا لمصطلح أزمة، وهذا ما يمكن استنتاجه من أزمة نفايات طرابلس.





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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المستقبل"



اللبنانيون انشغلوا اليوم بخبر مفرح، تمثل بتحرير ثلاثة لبنانيين هم عماد الخطيب ونادر حمادة وجورج بتروني، كانت قد اختطفتهم عصابة في بغداد الأحد الماضي.



وتحريرهم جاء، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية، نتيجة عملية مشتركة بين شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي والأمن العام والمخابرات العراقية، وبمتابعة مباشرة من وزير الداخلية نهاد المشنوق.



أما سياسيا، فسجل استمرار محاولات البعض إعطاء توقيع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على مرسوم تعيين سعد زخيا سفيرا للبنان لدى سوريا، بعدا مجافيا للحقيقة. فالتعيين جاء في إطار التشكيلات الديبلوماسية التي انطلقت منذ بداية عهد الرئيس ميشال عون، والرئيس الحريري يؤكد رفضه للتطبيع مع نظام الأسد الذي سيرحل، فيما ستبقى العلاقات الراسخة مع الشعب السوري.



وفي السياسة أيضا، تغريدة جديدة لوزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان قال فيها إنه ليس غريبا أن يعلن حزب المليشيا الإرهابي حربه على المملكة بتوجيهات من أرباب الإرهاب العالمي، لكن الغريب صمت الحكومة والشعب في ذلك.



أما خارجيا، فتتفاعل الدعوات إلى الاتحاد الاوروبي لادراج "حزب الله" على لائحة الارهاب بشقية السياسي والعسكري. فيما كان الرئيس الايراني حسن روحاني، وبعد أيام من تصويت مجلس النواب الأميركي لفرض عقوبات جديدة على طهران، يؤكد ان بلاده ستواصل إنتاج الصواريخ، معتبرا انها لا تشكل انتهاكا لأي اتفاقات دولية.





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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"



تمكنت الجهود الأمنية العراقية- اللبنانية المشتركة، من تحرير ثلاثة لبنانيين خطفوا في العراق بعد استدراجهم عن طريق الاستثمار الواهم. وتنتهي العملية بوصول اللبنانيين مساء اليوم إلى مطار بيروت، حيث سيكون وزير الداخلية نهاد المشنوق في استقبالهم مع عدد من الأجهزة الامنية التي كانت معنية بالملف، وبينها فرع المعلومات والأمن العام.



وقد نفت مصادر في وزارة الداخلية المعلومات التي سربتها مواقع عراقية عن توقيف وزير عراقي في بيروت، كان مترابطا اسمه مع عملية خطف اللبنانين الثلاثة، وأكدت ان هذا الأمر عار من الصحة.



وفيما كان لبنان يفكك أسرار عملية الخطف بين بغداد وبيروت، وبترابط زمني فقط، انفجرت أزمة اقليم كردستان على صانعها، وتخلى رئيس الاقليم مسعود برزاني عن منصبه على وقع اقتحام مناصريه البرلمان، لكن ساعة التخلي هذه جاءت بعد خلو جعبة البرزاني من مداخيلها النفطية تحت الأرض وفوقها.



فالرجل الرابح في الاستفتاء، المهزوم في النتيجة السياسية، قرر ان يبقى عنصرا متطوعا في البيشمركة، لكن من رسم له هذه الحدود هو رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، الذي عرى البرزاني من رزقه، وجفف منابعه المالية، وسيطر على حدود العراق بما فيها تلك التي كان يستولي عليها الأكراد، وحاربه بالدستور مستعيدا آبار النفط في كركوك والمعابر التي كان يديرها الأكراد، وواضعا نقطة على أول سطر كردستان. فعلى أي دولة فارغة من مضمونها الاقتصادي سوف يبقى البرزاني رئيسا، وهو الذي اعتاش تاريخيا ومنذ عهد صدام حسين على مداخيل مستقلة عادت اليوم إلى كنف الدولة؟. فالعراق لم يعد مشاعا لأصحاب الرؤية الانفصالية.



والمشاع بالمشاع يذكر، حيث تفاعلت قضية السطو على الملك العام وتحويله إلى خاص، وكانت حديث الجنوبيين، لاسيما وان "الجديد" وضعت الاصبع على جرح قديم، كان يصنف من المحرمات لكونه مغطى بأعلام حزبية، واليوم رد المعنيون في "حزب الله" جنوبا على هذه القضية، وأعلنوا ان الحزب كان في طليعة الذين تصدوا لملف المشاعات والحفاظ على الأملاك العامة. وقالت المصادر المعنية ان الحزب إذ يرفض زج اسمه في هذا الملف، لطالما دعا أجهزة الدولة الرسمية للقيام بمسؤولياتها والحفاظ على الملك العام والخاص، ومحاسبةالمرتكبين أيا تكن انتمائاتهم. وأضافت: لا تغطية لأحد في هذا المجال وليقم القضاء بمسوؤلياته الكاملة وليحاسب من يثبت تورطه "وما حدا يتلطى فينا".



وفي المشاع السياسي الانتخابي، فإن الجبل للجميع عونيا وقواتيا وبمباركة جنبلاطية، لكن لكل وفد زياراته على طريقة "أوعى جبلك". وقد انتشر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في أرز الشوف والباروك، معلنا ل"الجديد" أنها الزيارة العاشرة له إلى المنطقة. وقال إن "الصلح هو المرادف للعودة الكاملة والشاملة، ولا يجب أن نبقى مستمرين في حمل ملف قديم، والدليل هو أن وزارة المهجرين لا تزال قائمة"، معلنا ان "المصالحة خط أحمر ولن يمس بها أحد".







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