باسيل في الشوف: العودة وصحة التمثيل والشراكة

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بالمشاركة في قداس الهي في دير مار جريس – الناعمة، استهل رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل زيارته الى قضاء الشوف. وخلال لقاء شعبي في دير القمر، أشار باسيل إلى أن دير القمر تعني الكثير للبنان وأننا نحن ورثة الارث الوطني الكبير. أما عن تعيين ترايسي شمعون سفيرةً للبنان في الأردن:



ولفت الوزير باسيل إلى ان قانون الإنتخاب الجديد حصّل صحة التمثيل بالدوائر وبالنسبية وأعطى الناخبين ثلاثة امور.



وتلى ذلك لقاء حواري مع اهالي معاصر بيت الدين، استقبال شعبي في مجد المعوش، ولقاء حواري في الفريديس وغداء مع فعاليات المنطقة في الباروك. ومن معاصر الشوف، ذكّر باسيل بالمصالحة عام ٢٠٠١ مشيراً إلى أن الهدنة تختلف عن السلام الذي يستند الى استعادة الحقوق.



وفي حصروت، افتتح باسيل مكتب التيار الوطني الحر، ثم كان له كلمةٌ خلال لقاء شعبي في شحيم.



واستكمل باسيل جولته بلقائين في الوردانية والدامور.