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صحة الاتهامات عن محسوبيات في رخص الصيد؟

29
OCTOBER
2017
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عملية قنص مبرمجة تستهدف وزارة البيئة من قبل بعض المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي على خلفية قرار الوزير طارق الخطيب الذي قضى بإعطاء رخص صيد لمن يتقدم بالطلب ويجري الاختبارات المطلوبة في مراكز صيد مختصّة، بحيث اعتبرت تلك المواقع ان الوزارة شهدت استنسابية غير مسبقة لجهة منح بعد مراكز الصيد "التيرو" امتيازات على حساب غيرها، حسب الإنتماء السياسي، والعمل على إقفال بعضها أو سحب صلاحيتها بإجراء الإختبارات فيها، على خلفية أسباب واهية وغير صحيحة، إرضاءً لأصحاب المراكز المقربين من الجهة السياسية التي ينتمي لها الوزير. الخطيب ردّ عبر ال otv على تلك الافتراءات مؤكدًا ان ما يرد غير صحيح جملة وتفصيلًا

أما عن التوقيت اليوم لتلك الحملة التي تتحدث عن الاستنسابية والمصالح الحزبية

الخطيب اكد ان التقيّد بالقانون والنظام والتراخيص تصدر وفقًا للقانون ووفقًا لتواريخ وصولها الى الوزارة.

OTV
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