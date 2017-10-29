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بعد يومين، تكتمل السنة من عمر الوطن، اذ يُطفىء العهد شمعته الأولى، بعدما اضاء شموعاً عدة خلال 12 شهراً، ستحضر عناوينُها في الحوار المباشر لرئيس الجمهورية مع ممثلي وسائل الاعلام المرئية غداً.

انتخابياً، وفيما يرُتقب اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بتطبيق قانون الانتخاب غداً، اشارت المعلومات الى ان الحكومة قد تسحب الاسبوع المقبل مشروع قانون تمويل البطاقة البيومترية كما ورد الى المجلس النيابي، والذي كانت كلفته ستبلغ ١٣٤ مليون دولار.

ولكن قبل كل ذلك، تبقى أزمة الوجود والارض، وأحد اوجهِها يحضر في بلدة التعزانية في قضاء عاليه...هناك، يهدد تملّك الأجانب أن تتحوّل البلدة لغير أهلها. ماذا عن التفاصيل؟