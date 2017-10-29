هاشتاغ اسرائيلي يثير غضب اللبنانيين

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #TelAvivLovesBeirut أو “تل أبيب تحب بيروت” بعد أن طالبت شركة Beirut City Guide اللبنانية المختصة بشؤون السياحة والترفيه بإزالة ذكر اسمها من تغريدة تحدثت عن قائمة تضم أفضل الوجهات السياحية لهذا الشتاء من بينها بيروت وتل أبيب.

وطالبت الشركة، المغرد بإزالة اسمها من التغريدة بما أنها لا تمثل مدينة بيروت وبالتالي ذكرها في هذا السياق يعتبر غير دقيق.

وقام إسرائليون بإطلاق الهاشتاغ لانتقاد الشركة ظناً منهم أنها طالبت بإزالة اسم مدينة بيروت من القائمة التي أعدها موقع مجلة فوربس بسبب ذكر مدينة تل أبيب فيها.

وتنوعت التغريدات حيث كتب البعض عن المأكولات الشهيرة في بيروت وتل أبيب بينما تحدث آخرون عن العادات في المدينتين.

وأزعج الهاشتاغ عددا كبيرا من اللبنانيين الذين كتبوا عن تاريخ الصراع بين إسرائيل ولبنان وبالتحديد حرب عام 2006 التي أحدثت دمارا كبيرا في جنوب لبنان ومناطق أخرى.

وانتقد لبنانيون الهاشتاغ قائلين إنه لا يمثل سياسة إسرائيل الحقيقية تجاه جيرانها والتي تتسم بالعدوانية على حد قولهم.

وطالب البعض من اللبنانيين بعدم الانخراط في نقاش مع إسرائيليين حول هذا الموضوع على تويتر.

المصدر: onlylebanon