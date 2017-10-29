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ماذا سيُعلن الرئيس عون في # سنة_من_عمر_ وطن؟

29
OCTOBER
2017
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د. علا بطرس -


استثناء الرئيس عون أنّه أنجز في السنة الأولى من عهده "خطاب القسم" ليبشر اللبنانيين أنّه سيُعلن أمامهم خطاب قسم جديد. وفي الوقت الذي تنبري فيه الأقلام لمناقشة ما الذي تحقّق ومَن الرابح الأكبر وتشكيك المشكّكين بإنجازات العهد، تحمل عبارة #سنة _من_ عمر_ وطن معان عميقة في وضع مرتكزات أساسية للدولة القوية بنسف فكرة حقيبة السفر من أحلام اللبنانيين ليغدو البقاء في "أرض المشرق" والنهوض بالإقتصاد واستثمار الثروات الوطنية مدخلاً الى الإستقرار الدائم.


وقد جرت العادة في إطار تقييم مسار العهود الرئاسية السابقة قبيل انتهاء المدة الدستورية المحدّدة في 6 سنوات عبر جردة حساب أقلّ ما يُقال عنها أنّها لم تكن متطابقة للوعود الواردة في خطاب القسم لدرجة كانت تدفع الناس الى القرف كونها لم تكن تلمس أي تغيير مطلوب في حياتها حتى عبّرت عن معاناتها بالقول:"خلانا نترحّم على من سبقه"... وبقيت الحال هكذا حتى انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، الذي وُصف ب"بيّ الكلّ" وشعر الجميع أن لديهم مرجعاً يلجؤون اليه، فلا يُظلم صاحب حقّ ولا يفلت ظالم من عقاب. فحرّر العدالة من التسييس، أُدين أحمد الأسير ومجموعته الإرهابية بفعل اعتدائها على الجيش الوطني في عبرا، وفُتح التحقيق بحادثة خطف العسكريين وقتلهم في الجرود على يد التنظيمات الإرهابية، وأُدين قاتل رئيس سابق للجمهورية بشير الجميّل في وقت لم يستطع حزبه الذي أمسك بوزارة العدل من اتخاذ القرار... ويبقى إعلان موعد 8 حزيران يوم القضاء بفعل جريمة اغتيال القضاة الأربعة في صيدا ومطالبته باستقلالية السلطة القضائية وتوسيع صلاحياتها مع التعيينات ذات الصّلة خطوة نحو تدعيم "دولة القانون".


وفي وقت، استهزىء البعض من كتاب "الإبراء المستحيل" باتهام الرئيس والتيار بأنّه قد وضعه في أدراج الرّياح، وظنّ هذا البعض في مراحل سابقة أن العماد عون عندما كان ينتقد الفساد ويدعو الى الإصلاح سيقطع الرقاب ويدعو الى الثورة فور وصوله الى الحكم ليتّجه الرئيس نحو اعتماد سياسة بنيوية حكيمة ومستدامة تبدأ بالإصلاح المالي والضريبي من إقرار الموازنة وقطع الحساب وسلسلة الرتب والرواتب. وتبدو كل ملفات الدولة بين يديه من استئجار العقارات والمكاتب غير المستخدمة الى الجمعيات الوهمية الى مزاريب الهدر، فوحدها على سبيل المثال مناقصة تلزيم السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي كانت تدرّ على الخزينة 18 مليون دولار الى أن لُزمت الى الجهة المشغّلة نفسها ولكن ب 99 مليون دولار، فضلاً عن زيادة عائدات الجمارك ب50 مليون دولار خلال 3 أشهر فقط وذلك من خلال قطاع استيراد السيارات!


وفي حين، رأى البعض صفات الرئيس الإنسان بفتحه أبواب القصر الرئاسي أمام الجمعيات الأهلية التي تُعنى بحالات مَرضية معينة، وأُعجِب البعض الآخر بإبن الأرض الذي أعطى اهتماماً ملفتاً للنشاطات البيئية، وراقب آخرون زيارته الجوية والميدانية الى السدود بتقديرهم الخطة الإقتصادية- الإجتماعية، فقد أقرّ معظم الناس إدارته لمعركة فجر الجرود من مقرّ "وزارة الدفاع الوطني" الساعة الخامسة فجراً ومعاينته الجرحى بشكل خاصّ الى وضع القوى السياسية أمام مسؤولياتها الوطنية باستخدامه صلاحياته الدستورية لمنع التمديد المتكرّر للمجلس النيابي والدفع بإقرار قانون جديد للإنتخابات على أساس النسبية بعد حوالي مئة عام على طرحه.


لا شكّ، إن انتخاب الرئيس عون هو "الأمل الباقي " وقد حقّق انتخابه الكثير، لا سيّما:
- التوافق الداخلي الذي حصل لأوّل مرّة في تاريخ لبنان بعيداً عن وشوشات السفراء بتوجيه نواب الأمة نحو الشخصية المطلوبة للمرحلة.
- الدعم الشعبي والسياسي من كافة الأفرقاء السياسيين ما دلّ على أن العماد عون هو حاجة وطنية لتحقيق التوازن والإستقرار.
وبعد أن مضت سنة من "عمر وطن" في تدعيم وتفعيل الأمن والقضاء، فهل سيتضمّن خطاب القسم الجديد توجهات مقبلة في مجالات الإستثمار وإعادة الإعمار وجدولة ترتيب العودة الآمنة للنازحين السوريين؟

علا بطرس ,
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