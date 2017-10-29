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شكراً فخامة الرئيس

29
OCTOBER
2017
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 لم تُغيّر السنوات الطويلة فكرَ ميشال عون وأسلوبَه القيادي المميّز. ‏لم تؤثّر مسيرة النضال الطويلة على ثباته وعنفوانه بأي شيء، لا بل زادته حكمة وصلابة وجرأة. ‏وكأنّ كلَّ سنة من كفاحه في لبنان والمنفى زادته قوة ونفاذ لتولي رئاسة الجمهورية في عهده الثاني، في 31 تشرين الأول 2016. كان ‏متأهباً، حاضراً كما كان لبنان مستعدّاً بعد سنوات الفراغ الدستوري ومتعطشاً لرجل الهيبة وسيد القرارات.


‏وها هو بعد سنة من تولّيه الحكم، يقود الوطن الحبيب إلى مرافئ الأمل، والاستقرار. ‏في ‏السنة الأولى من عهده، كَلّل نجاحاته السابقة بنجاحاتٍ تاريخية جديدة تفرض على العالم اجمع احتراماً كبيراً لشخص العماد وفكره.


هو السياسي المخضرم في امور القيادة والرئاسة، يبهرُ تارة بصلابته كما فعل في خطابه المميّز في جمعيّة الأمم المتحدة في نيويورك، في أيلول الماضي، حيث بلّغ العالم انّ اصرارَه على وحدة لبنان وشعبهِ هما من مقدسّاته وأنّ رجوع النازحين السوريين إلى بلادهم حقٌّ مشروع لا يمكن التخلي عنه أو المساومة فيه، وطوراً بإنسانيّته في مواقف الاجلال والمحافظة على البيئة وحقوق الإنسان. فأمام طغيان الإرهاب، لم يقف مكتوف الأيدي بل عمل بجديّة لمحاربة داعش في القاع وعرسال ورأس بعلبك، وبأمره وتحت قيادة الجنرال جوزيف عون، حرّرت القوات المسلّحة اللبنانية هذه الاراضي كليًّا بعد انتصارها البطولي على خليّات الاٍرهاب ودحرها خارج لبنان، وبذلك أصبح لبنان اوّل دولة في ألعالم تمكّنت من ألأنتصار على داعش. وفي خضّم انتصاره وقوّته، بكى رئيسنا الجبّار على ارواح شهداء جيشنا الباسل. في رمقٍ واحد، إمتزج فرح النصر بحزن الاستشهاد، فخشعت عيون الرئيس خجلاً وانحنى العالم معه إحتراماً امام جثامين الأبطال.

 

‏بحكمة وذكاء، خاض مراحل المفاوضات ‏مع مجلس الوزراء واصّر على التوافق بين كل الجهات والطوائف من اجل الوصول الى إقرار قانون انتخاب جديد يعتمد على النسبية. ‏بإنجازه هذا، أفسح المجال لمناطق ومجتمعات عديدة لم ينصفها قانون الأكثرية، أن تحصل على تمثيلٍ متوازنٍ لكل الطوائف وبنسبة معتدلة، بعيداً عن اسلوب القمع المعهود.


وفي العدل، فمن كان، غير ألعماد، يجرؤ على محاكمة المجرمين كالاسير والشرتوني؟ من كان يملك الشجاعة الكافية ليواجه العقبات والصفقات السياسيّة الدنيئة من اجل تحقيق العدالة؟ بعضها تجمّدت ٣٠ سنة من دون سبب ودُفنت تحت شعارات بائسة ورخيصة، والأخرى تافهة تحطمت وإضمحلّت امام إصرار القائد العظيم. وفيما يختصّ بالمجتمع المدني، كان للرئيس عون اهتماماً خاصًّا بالمادة ٥٢٢ الرجعيّة من قانون العقوبات والتي تنصّ على إسقاط الملاحقة والعقوبة القانونية عن مُغتصب إذا عُقد زواج صحيح بين المُغتصب وبين الضّحية. ففي اوّل سنة من عهده حقّقت المرأة اللبنانية إنجازًا مهمًّا في مسيرتها لمكافحة العنف الجنسيٌ ضدّها، ولَم تعد جانحاً مكسوراً، بل حرّرها الرئيس من قيود المادة ٥٢٢ وأعطاها املاً ان يكون هذا القرار بداية تحرير كامل للمرأة اللبنانية من القوانين المجحفة بحقّها.


حتّى الطيور المهاجرة حرص الرئيس على حمايتها فحرّر اجنحتها هي أيضاً وحرّم صيدها معتبراً أنّها ثروة طبيعية مهمّة يعملُ المجتمع الدولي على المحافظة عليها كما قام بتنظيم موسم الصيد في لبنان، ممّا أدّى الى ترشيحه عالميّاً لجائزة Birders Choice Award.

 

بين تغيير القوانين، تحرير الارض وتطبيق العدالة، سطع نجم الرئيس ميشال عون في السنة الاولى من الحكم، فكما كان متألّقاً بفِكره ووطنيّتهِ لسنين خلت، كان ايضاً وفيّاً بوعده ان يكون هذا العهد هو عهد الإنجازات.


في السنة الاولى من عهده، حقَّق الرئيس ما لم يكن بإستطاعة اي رئيس سابق ان يُنجز خلال عهدٍ كامل، وبخطى ثابتة وحكيمة نقل لبنان من انفاق التشرذم والذلّ الى أبواب الوحدة والكرامة.


مارلين ألسبع
هيئة الإعلام/ LACD

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