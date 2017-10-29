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انماء طرابلس هنأت رئيس الجمهورية في الذكرى الاولى لانتخابه

29
OCTOBER
2017
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 هنأت جمعية إنماء طرابلس والميناء بعد اجتماع لها برئاسة روبير الفرد حبيب اللبنانيين في الذكرى السنوية الأولى لانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، وأثنت على الإنجازات التي حققها الرئيس عون بالتعاون مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لاسيما إقرار قانون للانتخابات وإقرار سلسلة الرتب والرواتب وإنجاز الموازنة منذ 12 عاما ووضع خطة للنفط والغاز على السكة ووضع النزوح السوري على طاولة المعالجة وملف الكهرباء وإقرار العشرات من القوانين التي كانت غائبة وتثبيت الإستقرار الأمني والإقتصادي ومعالجة مواضيع مزمنة.

ورأت الجمعية انه إضافة الى كل ذلك يكفي انه في هذا العهد عاد لبنان الى المحافل الدولية والعربية ومركزا عالميا للحوار.

وأملت الجمعية ان يكون العام المقبل حاملا لإنجازات أكبر على الصعيد الوطني وعلى صعيد كل الملفات الإقتصادية والإجتماعية والأمنية والسياسية، متمنية الإستمرار في النجاح والإزدهار لبلدنا الحبيب.

وطنية
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