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مخزومي في حفل تدشين المقاعد الموزاييكية لتجميل واجهة بيروت البحرية: "رامي كان يعشق بيروت" (الصور بعدسة الزميل جورج فغالي)

29
OCTOBER
2017
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زينة كرم -

" رامي كان يعشق بيروت ". بهذه العبارات نرى ماهية بيروت وجمالها بالنسبة للمهندس الأستاذ فؤاد مخزومي خلال حفل تدشين مقاعد مشغولة من الموزاييك لتجميل وجهات بيروت البحرية. وقد أتى هذا الحفل في ذكرى الميلاد الأربعين للراحل رامي فؤاد مخزومي ومرور 20 عاماً أيضاً على إنشاء مؤسسة مخزومي، بحضور سفراء وشخصيات سياسية وإجتماعية ووسائل إعلامية.

خص لنا رئيس حزب “الحوار الوطني اللبناني” الأستاذ مخزومي هذا الحوار :

* أستاذ فؤاد، يمكن لنا أنا نقول أن هذا الابتكار هو فريدٌ نوعاً ما ولا نجد مثله يومياً ، هل يمكنك أن تشرح لنا أكثر عنه؟

- الراحل رامي كان يعشق بيروت ولبنان، وكان يحب كثيراً المشي على كورنيشها، ونحن أيضاً نحب هذه المدينة، ويصادف بعد 4 أيام ذكرى ميلاده الأربعين، وقد أقمنا له في السابق كرسياً في الAUB للمحاضرات، كما انشأنا جائزة بإسمه في ال International College - IC، وبناته الثلاث يرتدونها اليوم. فمن الطبيعي تخليد ذكراه هذه السنة وقمنا بتدشين هذه المقاعد الموزاييكية بإسمه وإسم المؤسسة والحمدلله.

* نشعر أن هناك إرتباط وجداني بين بيروت والفن، ماذا يعني لك الفن؟

- كما هو معلوم ، نحن كمؤسسة مخزومي انشأنا "جائزة لبنان للإبداع" منذ 15 عاماً، نكرم من خلالها كل المبدعين والفنانين اللبنانيين. الفن والثقافة هما أساس مكونات بيروت وهذا أكثر ما يمكنه أن نقدمه لشعبنا. الحكومة للأسف لم تقدم ما هو كافٍ لدعم الفنانين. وقد انشأنا منذ 20 عاماً صندوق للتعاضد للفنانين مع الفنان الكبير الأستاذ إحسان صادق ، وذلك لترجمة نوينا الجدية في مساعدتهم اسوةٍ ببقية دول العالم. فلقد رأينا ماذا حصل لصباح ولغيرها من العمالقة الذين اعطوا لبنان المجد ولم يلاقوا إلا القليل القليل في آخر أيامهم. فهذا وجهنا الحضاري، فها هي الفنانة التشكيلية لينا كيليكيان، التي نفتخر بها، التي نفذت المقاعد تثبت أنه لدينا الإمكانيات والكفاءات لتبيان وجه لبنان الحضاري. وونعمل حالياً على مشروع "الأبجدية" ، فكما هو معروف لبنان هو مصدر الأبجدية إلى العالم.

نذكر أن المقاعد هي من إبداع الفنانة التشكيلية الأولمبية لينا كليكيان واشراف المهندس هاغوب صولاهيان. وقد تم إطلاق في نهاية الحفل بالونات بيضاء تخليداً لذكرى الراحل رامي مخزومي.

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