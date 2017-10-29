بالتفاصيل - هكذا تم تحرير اللبنانيين الثلاثة في العراق... وهذا ما حصل بالخاطفين!

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صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية والبلديات البيان الاتي:





"في عملية مشتركة بين شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي والأمن العام والمخابرات العراقية، وبمتابعة مباشرة من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، تمّ فجر اليوم تحرير اللبنانيين الثلاثة عماد الخطيب ونادر حمادة وجورج بتروني، بعدما اختطفتهم عصابة يوم الأحد الماضي لدى وصولهم الى بغداد.





ويصل المحرّرون الثلاثة الى بيروت بعد ظهر اليوم في طائرة خاصة أقلعت من بيروت صباحاً.





واسفرت العملية الأمنية التي نفذتها المخابرات العراقية عن اعتقال بعض الخاطفين وقتل أحدهم خلالها، وتجري ملاحقة بقية أفراد العصابة.





وقد تمت العملية بالتنسيق بين الأجهزة الثلاثة وبين بغداد وبيروت، على مدار الساعة، طوال الأسبوع الماضي، إلى أن تمّ تحريرهم.



وقد أثنى الوزير المشنوق على عمل الأجهزة الأمنية اللبنانية بقيادة اللواءين عماد عثمان وعباس ابراهيم، وأجرى اتصالاً صباح اليوم بمدير المخابرات العراقية شاكراً جهوده، كما شكر الحكومة العراقية على اهتمامها ودورها في استعادة المخطوفين حريّتهم وعودتهم الى لبنان."