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باسيل: اعاب البعض علينا تعيين ترايسي شمعون واعتقد ان كل شخص يعلم معنى ان تكون ترايسي داني كميل شمعون سفيرة في الاردن

29
OCTOBER
2017
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أشار وزير الخارجية جبران باسيل إلى ان "الجميع اعاب علينا انه تم تعيين تريسي شمعون سفيرة للبنان في الاردن من خارج الملاك لكن الكل يعرف ماذا يعني ان تكون ترايسي داني كميل شمعون سفيرة لبنان في الاردن ".



وقال باسيل، في تصريح له من دير القمر : "قانون الانتخاب يعطيكم حقكم وتمثيلكم وتوازنكم، والشوف وكل لبنان لم يقم الا على التوازن ومن هنا اهمية النسبية وهذه هي المصالحة الحقيقية، نحن لم نقاتل احدا إلا اننا دفعنا ثمن المصالحة في العام 2001 وهذه المصالحة زعجت العديد من الاشخاص ونحن نريد ان تشاركوا في الانتخابات وتصوتوا".



ولفت إلى ان "المصالحة الحقيقية تأتي بشكل طبيعي نتيجة خيارات الناس في الانتخابات ويجب ان تشمل المصالحة من دفع الثمن وزيارتنا الى الشوف هي لتعزيز المصالحة واكمالها".

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