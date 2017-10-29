جريصاتي: ثقوا بأن العهد هو عهد إصلاح

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لفت وزير العدل سليم جريصاتي، الى "اننا نحن اليوم نقول أن العدل أخذ مجراه بأن ضخ دما جديدا في شرايينه، وقام مجلس القضاء الأعلى وتجاوب وزير العدل بمناقلات عامة وتعيينات إعتمدت مبدأ المداورة، وإنكم تجدون اليوم بين الحضور دما جديدا في القضاء سواء في الحقوق أو الجزاء، وهم سيعملون بكد وجهد ليثبتوا لكم أن القضاء سلطة مستقلة، نعم سلطة مستقلة".





وأضاف جريصاتي، خلال العشاء السنوي لنقابة المحامين في طرابلس، "من ناحية أخرى ثقوا بأن هذا العهد هو عهد إصلاح وتجديد، ومن هنا أتوجه بتحية خاصة إلى رئيس دخل في التسوية السياسية الكبرى وتجاوز كل الإعتبارات السياسية الضيقة، عنيت به رئيس الحكومة سعد الحريري، علينا جميعا أن نلاقيه في منتصف الطريق، نحن شركاء في الحكومة، وهو رئيس حكومة إستعادة الثقة، كي نقول معا للوطن أننا واحد وأن علم بلادنا يظللنا، وأن ما يتهددنا من مخاطر هو واحد، ومواقف الحكومة تدل على تضامن منقطع النظير وإن شهدتم بعض المناكفات السياسية وإن شهدتم بعض الإختلاف في الرأي وهو دليل على الديموقراطية التي هي سمة نظامنا السياسي".