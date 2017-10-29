بالصور - الحمرا تنجو من "كارثة"!

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أنه بعد تلقّي غرفة عمليات فوج اطفاء مدينة بيروت انذاراً عن اندلاع حريق كبير في مركز الأطباء للأشعة في منطقة الحمراء قرب مستشفى الجامعة الأميركية، هرعت فرق الاطفاء والاسعاف في الفوج الى المكان، وعند وصولها كانت النيران مندلعة بقوة في مبنى مؤلف من ثلاث طبقات سفلية تضم مكاتب وعيادات.





وبالسرعة المطلوبة، بدأت الفرق المنتشرة عملية مكافحة النيران في الطابقين الأول والثاني السفليين. وبعد الجهود الكبيرة التي بذلها رجال الفوج، تمكنوا من الوصول الى النيران المندلعة وحصرها والسيطرة عليها، مانعين امتدادها الى آلة حديثة وضخمة لتصوير الأشعة من نوع "RMI- 3Tesla"، وهي تضم خزانا يحتوي على حوالي 1200 ليتر من غاز الهيليوم، الأمر الذي كان سيتسبب بحصول انفجار ضخم جدا لو وصلت النيران اليه. وحوالي الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، وبينما كان رجال الفوج يقومون بعمليات التبريد، حصل فجأة تسرب كبير لغاز الهيليوم بسبب عطل طرأ على تلك الآلة، بعد أن تم قطع التيار الكهربائي عنها عند حصول الحريق.





على الفور، أخذت فرق الاطفاء التي كانت ما زالت متواجدة لتأمين المكان كل احتياطاتها واستنفرت كل عناصرها، لمنع حصول كارثة من جراء هذا التسرب. إن فوج إطفاء بيروت يطمئن المواطنين الكرام بعد إنجاز هذه المهمّة بأنّ الوضع الآن تحت السيطرة التامة، وبأنّه على أهبة الاستعداد دائما للتحرك السريع كلما دعت الحاجة، مذكّرا بخطّ عمليّاته الساخن ١٧٥.