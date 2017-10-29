هكذا سيكون طقس لبنان اليوم وفي الأيام المقبلة

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أفادت مصلحة الارصاد الجوية ان منخفضا جوّيا يسيطر على الحوض الشرقي يؤدي الى طقس متقلب وماطر.



وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئياً الى غائم مع أمطار متفرقة يتخللها انفراجات خلال النهار ورياح ناشطة أحياناً، تشتدّ غزارتها ليل الاحد الاثنين مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة وانخفاض بدرجات الحرارة.



كما توقعت ان يكون طقس الغد غائم صباحاً مع تساقط أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة، تخف حدة الأمطار تدريجباً يتخللها انفراجات واسعة خلال النهار.



أما الثلاثاء فيكون غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار متفرقة أحياناً .