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كنعان: لا يجوز ان يستمر بلد تخطى عجزه السبعة الاف مليار بتبرعات لجمعيات تفوق ال٧٠٠ مليار

29
OCTOBER
2017
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اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان انه " لا يجوز ان يستمر بلد تخطى عجزه السبعة الاف مليار بتقديمات وعطاءات سنوية لجمعيات بقيمة ٧٠٠ مليار؟"، معتبراً انه" يجب تخفيض هذه التقديمات في موازنة العام ٢٠١٨ بنسب ٥٠٪؜ على الاقل ".

 

واشار كنعان في حديث للlbci الى ان "العمل سيكون مختلفاً هذه المرة في الهيئة العامة ولن تمر الموازنة من دون تخفيض الانفاق تمهيداً لتخفيض العجز"، وقال "المطلوب رؤية اقتصادية ونريد تكبير حجم الاستثمار في الموازنة والتوفير من جهة هو لخلق فرص عمل من جهة اخرى".

 

ورداً على سؤال اعتبر كنعان ان المطلوب "انشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، وان تعطى الصلاحيات ويرفع الغطاء السياسي عن اي ملف يحال اليها، لتتوقف المهاترات والتجاوزات للقوانين وتتأمن الشفافية المطلوبة بالمرحلة المقبلة لاستعادة الثقة المحلية والدولية بلبنان".

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