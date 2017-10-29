تحركات لبنانية مكثفة لاعادة النازحين الى سوريا

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توقعت مصادر رسمية متعددة أن تتكثف تحركات كبار المسؤولين اللبنانيين مع الخارج خلال الأسابيع المقبلة، في شأن معالجة أزمة النازحين السوريين في لبنان والحث على إعادة أعداد منهم إلى سوريا.



وفي هذا الاطار، ذكرت صحيفة "الحياة" أنه بالإضافة إلى الرسائل التي بعث بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى رؤساء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والجامعة العربية في هذا الخصوص، طلب رئيس الحكومة سعد الحريري خلال اجتماعه بالسفير الروسي ألكسندر زاسبيكين صباح الأربعاء الماضي أن ينقل إلى موسكو رسالة منه تدعو القيادة الروسية إلى المساهمة في خطة لإعادة جزء من النازحين السوريين إلى مناطق "خفض التوتر" التي أقيمت في سوريا تحت رعايتها من خلال اجتماعات آستانة، وأدت إلى تهدئة فيها.



كما أشارت الصحيفة الى أن الرئيس عون سيطرح المساعدة العربية والدولية في إعادة النازحين في زيارتين مقبلتين إلى الكويت في 5 تشرين الثاني ثم إلى إيطاليا في 22 منه.