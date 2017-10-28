living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كنعان: - السنة الاولى للعهد اسست لاصلاح سياسي ومالي واجتماعي وقضائي انتظره اللبنانيون منذ عقود

28
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

رأى أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب ابراهيم كنعان ان البناء بدأ مع السنة الاولى من عهد الرئيس العماد ميشال عون اذ تحقق قانون انتخاب انتظرناه منذ اتفاق الطائف، وموازنة غابت منذ ١٢ عاما، وحصلت تشكيلات ديبلوماسية وقضائية وملء للشعور في مراكز عدة، كما تحقيق العدالة في ملفات قضائية عالقة منذ عقود كملف اغتيال الرئيس بشير الجميل والقضاة الأربعة واحمد الأسير.

وأشار كنعان في حديث للmtv الى ان الأمل في السنة الثانية من العهد بإجراء انتخابات نيابية نموذجية يعبر فيها اللبنانيون عن ارائهم من دون ان يزور احد ارادتهم وقال " نريد خلق فرص عمل من خلال الاستثمار بقطاعات منتجة للحد من الهجرة واستعادة شبابنا من الخارج، ما يتطلب رؤية اقتصادية واجتماعية".

واعتبر كنعان انه وعلى المستوى الانمائي والعمل المناطقي المحلي والاجتماعي الذي يئن منه اللبنانيون، فهو يتطلب سياسة اجتماعية عادلة، لافتا الى ان العام الاول من العهد كان لبناء الأساسات وقال " المواطن يريد ما ينعكس على حياته ومستقبل أولاده وهو ما لا يتحقق بسنة واحدة، ونأمل ان يشعر المواطن في السنة الثانية بتحسن في حياته اليومية والاجتماعية".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout