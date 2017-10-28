كنعان: - السنة الاولى للعهد اسست لاصلاح سياسي ومالي واجتماعي وقضائي انتظره اللبنانيون منذ عقود

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رأى أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب ابراهيم كنعان ان البناء بدأ مع السنة الاولى من عهد الرئيس العماد ميشال عون اذ تحقق قانون انتخاب انتظرناه منذ اتفاق الطائف، وموازنة غابت منذ ١٢ عاما، وحصلت تشكيلات ديبلوماسية وقضائية وملء للشعور في مراكز عدة، كما تحقيق العدالة في ملفات قضائية عالقة منذ عقود كملف اغتيال الرئيس بشير الجميل والقضاة الأربعة واحمد الأسير.

وأشار كنعان في حديث للmtv الى ان الأمل في السنة الثانية من العهد بإجراء انتخابات نيابية نموذجية يعبر فيها اللبنانيون عن ارائهم من دون ان يزور احد ارادتهم وقال " نريد خلق فرص عمل من خلال الاستثمار بقطاعات منتجة للحد من الهجرة واستعادة شبابنا من الخارج، ما يتطلب رؤية اقتصادية واجتماعية".

واعتبر كنعان انه وعلى المستوى الانمائي والعمل المناطقي المحلي والاجتماعي الذي يئن منه اللبنانيون، فهو يتطلب سياسة اجتماعية عادلة، لافتا الى ان العام الاول من العهد كان لبناء الأساسات وقال " المواطن يريد ما ينعكس على حياته ومستقبل أولاده وهو ما لا يتحقق بسنة واحدة، ونأمل ان يشعر المواطن في السنة الثانية بتحسن في حياته اليومية والاجتماعية".