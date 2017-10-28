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رسميا.. واتساب يتيح ميزة "حذف الرسائل"

28
OCTOBER
2017
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بات بإمكان مستخدمي تطبيق واتساب حذف الرسائل في حال رغبوا في ذلك عقب إرسالها.

الميزة التي انتظرها كثيرون أضافها تطبيق الرسائل الأكثر شعبية في العالم، وبات استغلالها متاحا بطريقة سهلة للغاية.

ويتيح الخيار الجديد "حذف الرسائل للجميع" تحقيق ذلك في غضون 7 دقائق من عملية الإرسال.

واختبر "واتساب" الميزة منذ شهور، وباتت متاحة الآن لقاعدة المستخدمين التي تضم أكثر من مليار شخص.

ويحتاج المُرسل والمُستقبل إلى استخدام أحدث نسخة من تطبيق "واتساب"، سواء على نظام أندرويد أوiOS للتمتع بهذه الميزة.

طريقة الإلغاء

وعلى المستخدم الضغط مطولا على الرسالة لتظهر قائمة تضم خيارات منها خيار "الحذف عند الجميع"، ويمكن أيضا تحديد أكثر من رسالة وحذفها في نفس الوقت.

يشار إلى أن التطبيق يتيح الخاصية الجديدة بالتدريج، مما يعني عدم توافرها بكافة البلدان في وقت واحد.

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