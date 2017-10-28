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مقدمة نشرة OTV - بعد سنة نردد مع الشاعر عن إنجازات العهد.. هذا ميشال عون فجئني بمثله

28
OCTOBER
2017
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على مسافة ايام من 31 تشرين الاول عدد الرئيس سعد الحريري انجازات حكومة استعادة الثقة في جمهورية الثقة المستعادة مع الرئيس ميشال عون . ليس عديم الدلالة ما قاله الحريري امس في البيال . في السنة الاولى من عهد ميشال عون , ضربنا الارهاب وارسينا الامن وعززنا الامان , ثبتنا الاستقرار النقدي وقلصنا المخاطر المالية , بدأنا تحرير القضاء من السياسة وحيدنا السياسة عن المؤسسة العسكرية . اعدنا الروح للهيئات الرقابية وردينا الاعتبار للمؤسسات الرسمية . انجزنا الموازنة التي غابت وكاد الناس يحلفون بغربتها وخالوها قد اصبحت رابع المستحيلات .

توصلنا الى قانون انتخاب بعد طول انتحاب واحتراب والانجاز ليس القانون بل سيكون اجراء الانتخابات في موعدها رغم تشكيك المشككين وعرقلة المعرقلين . ضيقنا هامش العجز ووسعنا حيز الوفر والارقام حية تتكلم . اخرجنا الى النور وبعد عقدين سلسلة الرتب والرواتب لاحقاق الحق وازالة الغبن على الرغم من عثرات وثغرات وتحفظات محقة للبعض وعنزة ولو طارت للبعض الاخر . اعدنا النظر بالتلزيمات ودققنا بالمستحقات واحبطنا صفقات وتصدينا لتمريرات وتهريبات والشواهد كثيرة في عيون المنصفين وقليلة في نظر المتنمرين . استرجعنا الحركة السياحية والفندقية بشهادة اهل القطاع الذين اكدوا ان صيف 2017 كان الافضل منذ 7 سنوات بالرغم من استمرار الحرب السورية وغياب السياح العرب والاجانب وانعدام الحركة على الحدود البرية باستثناء دخول النازحين والطوق الظالم المفروض على لبنان من ذوي القربى . كاد لبنان ان يدخل كتاب الارقام القياسية في الفراغ فعوض عنه بملء الفراغ بالرئيس المناسب الذي يكافىء ويحاسب , الذي يراقب ويواكب , لا ينتظر امالا ولا ينظّر افعالا. على مسافة سنة نردد مع الشاعر ولو بتصرف : هذا ميشال عون فجئني بمثله.

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