الحريري يزور جارنا الأوروبي الأقرب...

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أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في بيان، أنّ الحريري وصل مساء اليوم السبت إلى نيقوسيا في قبرص "في زيارة قصيرة يقابل خلالها رئيس الجمهورية نيكوساناستاسياديس، ويجري معه محادثات تتناول الأوضاع العامة وآخر المستجدات المحلية والإقليمية، وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية".

وكان في استقبال الحريري الذي يرافقه مدير مكتبه نادر الحريري، وزير الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة القبرصي جورج لاكوتريبيس. وفور وصوله توجه إلى القصر الجمهوري حيث سيقام له استقبال رسمي تليه خلوة مع الرئيس القبرصي.