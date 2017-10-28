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قال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إنّ "هناك حاجة لجمع الطاقات الوطنية وليس فقط في الانتشار ومن هنا علاقة الـLNE بالـLDE"، مشيرًا إلى أنّ "الـLNE اليوم هو حيث كان الـLDE عام ٢٠١٤ أي في نسخته الاولى وقد نقوم بمؤتمرات قطاعية للمتابعة".





وأكّد باسيل في كلمته في اختتام مؤتمر الطاقة الوطنية اللبنانية أنّه "لا يجب تفويت فرصة النفط والغاز"، لافتًا إلى أنّ "السياحة الدينية قطاع واعد يحتاج فقط للتسويق".





وأضاف أنّه "علينا محاكاة الحنين اللبناني في الخارج وليس استغلاله"، داعيًا إلى "تحقيق تجارة منطقية وفاعلة".

وأردف باسيل "اللبنانيون سبقوا الدولة في موضوع اعادة اعمار سوريا وهي فرصة كبرى الى جانب الغاز في البحر ما يتطلب اصلاحات بنيوية".