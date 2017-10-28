إدارة ABC توضح حقيقة ما جرى في مجمعها في فردان اليوم!

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بيان صادر عن ABC VERDUN ‎:

تسبب تساقط الأمطار الغزيرة صباح يوم السبت في بيروت بمشكلة تقنية أدّت إلى تسرب المياه في الDepartment Store ـ وعدد من الأقسام في ABC فردان.

فتوجه فريق الصيانة في ABC فردان على الفور إلى مكان التسرب وعالج المسألة بشكل محترف حيث قام بإصلاح كافة الأضرار التي سببتها السيول.

وبفضل الإجراءات السريعة التي اتخذتها إدارة ABC فردان أِعيد في أقلّ من ساعة افتتاح كافة الأقسام والـ Department Store لاستقبال الزوار كالعادة بعد اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحرص على عدم التعرض لهذا النوع من الحوادث في المستقبل بسبب العوامل الطبيعية.