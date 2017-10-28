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بعد انتقاده للرئيس عون.. هيئة مدينة جبيل في التيار تردّ على زياد حوّاط

28
OCTOBER
2017
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بيان صادر عن هيئة التيار الوطني الحر في مدينة جبيل:

 

فاجأنا مرشح القوّات اللبنانية في جبيل السيّد زياد حوّاط بتصريح ينتقد فيه عهد الرئيس عون، ويقلل من أهمية الإنجازات التي تحققت حتى الآن.

 

نأسف لمحاولات التعمية هذه، الذي يحاول الحواط وغيره ممارستها بهدف إظهار عهد الرئيس عون شبيه بالعهد السابق. وهنا لا بد لنا أن نذكر بعضاً من إنجازات العهد :

١- حكومة وحدة وطنيّة حققت توازناً بين جميع مكونات الوطن.
٢- قانون انتخاب نسبي يسمح لحواط ولغيره إمكانية الوصول إلى مجلس النوّاب.
٣- استقرار أمني وتعيين قائد للجيش بعد تمديد أرهق المؤسسة العسكرية، فحرر الجرود وأعاد سيادة الدولة على كامل أراضيها، تنسيق كامل بين الأجهزة الأمنية حيث فرض الأمن الاستباقي، فأصبح لبنان من أكثر الدول أماناً في المنطقة.
٤- تحقيق الإستقرار السياسي وهذا قد أدّى إلى تحريك عجلة الدولة، فإنطلق العمل بالسدود وإنطلقت خطة الكهرباء رغم كل العراقيل والكثير من المشاريع نعدّدها في مناسبات أخرى.
٥- إنتظام ماليّة الدولة وإقرار الموازنة العامّة وسلسلة الرّتب والرّواتب بعد غياب طويل.
٦- التشكيلات الأمنيّة والقضائيّة والتعيينات الدبلوماسيّة التي كانت متوقفة لسنين.
٧- تحقيق العدل والعدالة وبدأ البت بملّفات قضائيّة كبرى عالقة منذ سنين، على رأسها قضية الرئيس بشير الجميل - مؤسس القوّات اللبنانية.

 

وهنا نتوجه لقيادة القوّات اللبنانية آملين منهم ضبط أصوات النشاز الصادرة عن بعض المحسوبين عليهم، وللرأي العام الجبيلي واللبناني نقول: عليكم التنبّه لكل محاولات ذر الرّماد في العيون وتشويه الحقائق فالعهد القوي مستمر وعجلة الدولة وضعت على المسار الصحيح ولن يستطيع أحد إيقافها بعد اليوم.

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