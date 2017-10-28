طائرة Air France تلغي رحلتها من مطار بيروت.. وهذا ما حصل بعدها

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كان من المقرر ان تقلع طائرة Air France (بوينغ 777) عند الرابعة وخمس دقائق من بعض ظهر امس في رحلة متجهة من مطار رفيق الحريري الدولي إلى مطار شارل ديغول في باريس، الا ان عطلاً تقنياً حال دون إقلاعها بعد نحو ساعتين من انتظار الركّاب في داخلها.





وسادت حال من التخبّط والضياع المسافرين عندما طلبت منهم شركة Air France العودة إلى منازلهم او المكوث في احد الفنادق القريبة على ان تتصل بهم في وقت لاحق لإبلاغهم عن موعد الإقلاع الجديد، من دون ان تحدد هذا الموعد، بدل ان تقلّهم في طائرة اخرى ما اثار غضب المسافرين المرتبطين بمواعيد عمل محددة، وقد علا هؤلاء صراخ المسافرين نتيجة الفوضى العارمة.





وعلمت "المركزية" ان شركة Air france ستحضر مساءً طائرة لنقل الركّاب الـ 300 الذين لم يتمكّنوا من مغادرة لبنان بسبب العطل التقني.