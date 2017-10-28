قيادي في حزب الله يكشف.. إقتربنا من هذه المدينة

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أعلن القيادي في كتائب حزب الله العراق الحاج أبو حمزة من محيط القائم تحرير 20 كلم2، حيث باتت الكتائب على مبعدة 10 كلم عن مدينة القائم.





وصرّح الحاج أبو حمزة أن الكتائب وصلت إلى مفرق عكاشات الواقع على بعد 10 كلم من القائم.





وأشار القيادي في كتائب حزب الله إلى أن تنظيط داعش "اعتمد على المفخخات لمنع تقدمنا لكننا أحبطنا هجماته"، مضيفاً "نحن نحرص على تأمين سلامة المدنيين أثناء تقدمنا باتجاه القائم".



وفي السياق أفادت مصادر عشائرية أن من بين مسلحي داعش في القائم عناصر أجانب، موضحة أن التنظيم "يعمد إلى سجن العسكريين العراقيين وتعذيبهم".





وقال قيادي آخر في كتائب حزب الله العراق لم يكشف عن اسمه إن "داعش انتقل إلى مرحلة إعاقة تقدمنا ما يعني تناقص أعداده، ونقدر عدد مسلحي داعش بما بين 400 و500".





وأكد القيادي أن "هناك تواصلاً مع الجانب السوري لتأمين تحرير البوكمال"، قال إن "القوات السورية ستفصل البوكمال عن الحدود فور تحريرها".