لذلك عهد الرئيس ميشال عون إستثنائي (رندلى جبور)

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سنة من عهد ميشال عون... قد يقول بعض المواطنين إنهم لم يلمسوا تغييرات جذرية بعد. ولهؤلاء نجرد إنجازات لم يسبق أن تحققت خلال عام في أي عهد مضى، وندعوهم إلى تخيّل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والوطنية بلا الجنرال في بعبدا.



ففي سنة واحدة من عهد الرئيس عون، أقرّ قانون انتخابي نسبي لأول مرة في تاريخ الجمهورية وأعطى هذا القانون حقاً للمنتشرين بالاقتراع في بلدان تواجدهم، ونصّ على نواب لهم في الدورة التالية.



في سنة واحدة من عهد الرئيس عون، استرجع القرار السيادي وخاض لبنان معركة فجر الجرود وانتصر على الارهاب ليكون أول دولة عربية تطرد داعش والنصرة نهائياً من أرضها.



في سنة واحدة من عهد الرئيس عون، تم إرساء الامن الاستباقي فصار لبنان وحيداً من بين محيطه المشتعل يعيش الأمن والأمان.



في سنة واحدة من عهد الرئيس عون، أعيد لبنان إلى الخارطة السياسية الدولية، وفرض الجنرال وطننا نداً وشريكاً في السياسة الخارجية وليس تابعاً فأعاد له الهيبة. وكان الجنرال من القلال الذين وقفوا في المحافل العربية والأممية يهتفون بصوت حر مستقل وقوي... فهل من نسي خطابه في الأردن؟ وهل من غاب عن باله كلامه فوق العادة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة؟ وهل من لم يتابع دعوته سفراء الدول الكبرى إلى القصر الرئاسي لتسليمهم رسالة إلى المجتمع الدولي في موضوع أزمة النازحين السوريين؟



في سنة واحدة من عهد الرئيس عون ارتاح القضاء فتحرك مستقلاً... وعلى سبيل المثال فتح تحقيقاً لمعرفة الحقيقة في قضية العسكريين المخطوفين الشهداء الذين استرجعهم عهد عون، وأصدر أحكاماً كالإعدام بحق أحمد الأسير وإرهابيي عبرا، وحتى المجلس الدستوري اتخذ قراراً مستقلاً في موضوع سلسلة الرتب والرواتب. وعلى سيرة الرتب والرواتب وبعد طول انتظار أقرّت في عهد الرئيس عون، وفُرضت ضرائب لأول مرة على أصحاب رؤوس الاموال الكبيرة، وزادت مداخيل الجمارك للدولة اللبنانية مع أن الصادرات تراجعت.



في عهد الرئيس عون وبعد شلل وتمديد، حصلت التعيينات العسكرية والأمنية والدبلوماسية وتمت المناقلات القضائية.



في عهد ميشال عون أقرّت الموازنة بعد اثني عشر عاماً على غيابها وانطلق قطار موازنة 2018 مرفقة بتوصيات إصلاحيات.



في عهد ميشال عون لم تغب الأعمال الإنمائية فتم افتتاح معملي الجية والزوق الجديدين، وأنجز مشروع سد القيسماني وتم تدشين طريق القديسين وغير ذلك الكثير من خدمات عامة.



في عهد ميشال عون يتم التركيز على الاقتصاد وانطلق مؤتمر تحريك العجلة الاقتصادية تمهيداً لرؤية اقتصادية شاملة تفعّل القطاعات المنتجة وتنقلنا من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج.



في عهد ميشال عون لن يكون إلا التغيير والإصلاح، هو عهد استثنائي ولو تنكّر الناكرون. فنحن بتنا نعيش في دولة مستقلة حقيقة وقوية فعلياً وصاحبة هيبة وعلى طريق نقلة نوعية. في عهد الرئيس عون، ومع أن إرث الفساد طويل وثقيل ويحتاج إلى وقت كثير للتخلص منه، إلا أنه في سنة، انتظمت الحياة السياسية والوطنية والأمنية وتحقق ما قاله الجنرال في العام 1988: إن لبنان كلي السيادة والاستقلال، لا شريك له على أرضه ولا وصيّ على قراره ولا رقيب على حريته".



وكل ذلك تحقق في سنة فيما بدأ العهد من الصفر للقيام بالدولة بل من تحت الصفر. كل ذلك تحقق في سنة مع أن الرئيس عون أعلن أن عهده الفعلي يبدأ بعد الانتخابات النيابية المقبلة وتشكيل الحكومة الجديدة.



ولسان حال الكثيرين: إن الرئيس عون في الرئاسة هو الأمل الأخير للبنان. والامل سيتحقق ولكن بتحمّل المواطنين مسؤولياتهم هم أيضاً، فلبنان العظيم يحتاج إلى القائد العظيم ولكن أيضاً إلى الشعب العظيم