قوى الأمن توضح حقيقة فيديو الاعتداء بالضرب على موقوف!

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تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر فيه الشاب حسين زعيتر وهو موقوف لدى مفرزة أمنية رسمية بتهمة سرقة دراجة نارية، يتعرّض للاعتداء من قبل الجهة الامنية، بحسب ما قيل.

وطالب الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اتخاذ التدابير اللازمة القانونية.





ولاحقا، نشرت القوى الأمنية توضحيا أشارت فيه إلى أنّه "تداول بعض مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر فيه شاب يتعرض للضرب. يهمنا أن نوضح أنّه وبعد المتابعة تبين أنّ هذا الفيديو يعود للعام 2014 ولم تحصل الحادثة في مراكز القوى الأمنية، وهذه المشاهد مخالفة لكرامة وحقوق الإنسان مع الإشارة إلى أنّ المدير العام اللواء عماد عثمان أمر بفتح تحقيق بالموضوع".