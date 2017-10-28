بالصور - حزب الله داخل اسرائيل.. وهذا ما نشره!

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شن الإعلام الحربي العسكري التابع لـ "حزب الله" اللبناني حربا اعلامية جديدة على إسرائيل، حيث نشر الحزب صورا ملتقطة من داخل احدى المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للشريط الحدودي بين إسرائيل ولبنان.

وأرفقت الصور بعبارة " لمن يظن أنه #يتعقب_أثرنا.. لا تنس أن تنظر خلفك أيضاً" كتبت باللغتين العربية والعبرية، وحملت الصور مضمون مباشر لإسرائيل حيث تمكن الحزب من تصوير لقطات من داخل الأراضي الإسرائيلية البعيدة عن الحدود، بالإضافة الى صور جوية.

ولم يسلم قادة الجيش الإسرائيلي من الحملة التي أطلقها "حزب الله" اللبناني حيث نشر صورا تضمنت شخصيات عسكرية وأمنية التقطت صورهم خلال قيامهم بجولات ميدانية على المواقع العسكرية المحاذية للحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وتأتي هذه الحملة رداً على حملات الإسرائيلي التي نشر عبرها صور لبعض مقاتلي الحزب على الحدود بينهم مدنيين، زاعماً انه قادر على رصد الحزب وتعقب تحركات افراده.