تهجّم على منزل طليقته.. ضربها اعتدى عليها سرقها وفرّ!

A + A -

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة البــــــلاغ التالـــــي:

الساعه 14.30 من تاريخ أمس 27/10/2017 أوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي قرب مدخل مخيم البرج الشمالي المدعو:

_ م. ح. ( مواليد عام 1982، لبناني)

الذي أقدم بتاريخ 25 الجاري على الدخول الى منزل: _ ح. ح. (مواليد عام 1986، فلسطيني) في المخيم والتهجم على طليقته: _ ن. ع. (مواليد عام 1986، فلسطينية) الزوجة الحالية لصاحب المنزل، ونزع عنها ثيابها وقام بضربها محاولاً اغتصابها وتصويرها بهاتفه، ثم سرق منها مبلغ خمسة ملايين ليرة ومحفظة عائدة لزوجها وفر الى جهة مجهولة.