اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 28-10-2017

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الجمهورية

عبّرت شخصية حزبية بارزة عن إمتعاضها من ردّة فعل حزبه العنيفة على بعض التحرّكات التي شهدتها إحدى المناطق قبل أيام.

فوجئ قطب نيابي بدعوة أعضاء كتلته إلى لجنة تحقيق برلمانية حول مبالغ مالية مهدورة في قطاع خدماتي قبل التنسيق معه.

لم يتجاوب رئيس حزب مع تمنيات أحد نواب كتلته لإعادة ترشيحه في دائرته الإنتخابية الحالية.

البناء

توقفت مصادر سياسية سورية أمام الحدّة في الخطاب الروسي والأميركي المتبادل حول سورية وخروجه عن الضوابط التي حكمته خلال الشهور الماضية، حيث خرج إلى السطح تصعيد أميركي يطال موقف روسيا من الملف الكيميائي وتصعيد في الموقف من الحل السياسي، والعودة للحديث عن دور الرئاسة السورية بصورة لافتة، بينما يتحدّث الروس عن لا شرعية الوجود الأميركي في سورية ودورهم التخريبي لمصلحة داعش. وقالت المصادر إن اساس التصعيد التغطية الأميركية لتوجه الأكراد نحو مناطق النفط بالتنسيق مع داعش بتغطية أميركية لقطع الطريق على الجيش السوري قبل السيطرة عليها.

اللواء

غمز

أحدثت مواقف صدرت خلال اجتماعات روحية وأمنية في دولة كبرى أسئلة مقلقة في الأوساط السياسية.

لغز

أحال مرجع رفيع جهة تقوم بوساطة إلى رئيس حزب مقرّب، للتفاهم حول ما يمكن القيام به!

همس

خلافاً لما درجت عليه العادة، عند تعقّد الملفات، لم يلتقِ مسؤول كبير مع وزير سيادي، بصورة ثنائية بعد لقاء عقده الأوّل مع جهة أمنية، قبل أكثر من شهر.



المستقبل

يقال إنّ جمعيات تنتمي إلــى «الحراك المدني» عقدت اجتماعاً بعيداً عن الإعلام وقرّرت خلاله رفض التحالف في الانتخابات النيابية المقبلة مع أحزاب أو شخصيات سياسية.