عناوين الصحف اللبنانية ليوم السبت 28-10-2017

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الاخبار



كريدية يعرقل خصخصة «أوجيرو»



«شورى الدولة» يسأل عن تناقضات في عقود «الاتصالات»... ووزير يطالب المدير العام بالكذب



الجمهورية



لجنة الإنتخابات تراوح في التباينات.. النازحون: 260 ألف ولادة منذ 2011



البناء



السجال الانتخابي مستمرّ... وعون يُسمّي إبراهيم مبعوثاً رئاسياً إلى دمشق؟



اللواء



عون لتغيير النظام القضائي.. والمخاوف تعيق آلية تطبيق قانون الانتخاب



الديار



بري : لا تلزيم بالتراضي ولو لقرش واحد

لجنة المتابعة : طبخة بحص واجتماع ثالث مطلع الاسبوع



المستقبل



عون: العدالة المتأخرة ليست بعدالة وتعديل القوانين الإجرائية ضروري