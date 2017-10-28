عناوين الصحف اللبنانية ليوم السبت 28-10-2017

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الاخبار
كريدية يعرقل خصخصة «أوجيرو»
«شورى الدولة» يسأل عن تناقضات في عقود «الاتصالات»... ووزير يطالب المدير العام بالكذب
الجمهورية
لجنة الإنتخابات تراوح في التباينات.. النازحون: 260 ألف ولادة منذ 2011
البناء
السجال الانتخابي مستمرّ... وعون يُسمّي إبراهيم مبعوثاً رئاسياً إلى دمشق؟
اللواء
عون لتغيير النظام القضائي.. والمخاوف تعيق آلية تطبيق قانون الانتخاب
الديار
بري : لا تلزيم بالتراضي ولو لقرش واحد
لجنة المتابعة : طبخة بحص واجتماع ثالث مطلع الاسبوع
المستقبل
عون: العدالة المتأخرة ليست بعدالة وتعديل القوانين الإجرائية ضروري