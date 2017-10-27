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مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"

من المرجح، أن يقرأ أولادنا والأحفاد، في كتب التاريخ المقبلة... عن الصرخة التي علت اليوم... سيذكر التاريخ أن سياقاتها المحيطة كانت معروفة:

فعلى المستوى الدولي، كان هناك سنة 2017، نظام أميركي يرأسه شخص، لم يبق رجل أو امرأة من مساعديه أو مستشاريه أو فريقه أو محازبيه... إلا وقال فيه الفظائع ...

وعلى المستوى الإقليمي هناك، كانت ثمة طبخة كبيرة تغلي على نار من حقد ودم ونار... وكانت بواكيرها قد بدأت تظهر صدمات ومفاجآت:

العراق القريب من إيران... يذهب إلى السعودية، التي تستقبله فاتحا للموصل والأنبار وكركوك... وقاهرا لداعش، بحشده المهندس في طهران...

فيما أميركا تتفق مع روسيا على يالطا مشرقية صغيرة... يقتل فيها مرة جديدة حلم الكرد، كرمى لنسخة مصغرة عن سلطان بني عثمان... وينتقل من ضمنها القيصر الجديد بوتين، إلى عاصمة الولي الفقيه، لترتيب آخر تفاصيل الصفقة... الصفقة التي تحل فيها أنابيب الغاز والنفط، محل الدور نفسه الذي لعبه جدار برلين في يالطا القديمة...

وسط هذا السياق، كان هناك على أرض لبنان، أكثر من نصف سكانه من غير أبنائه... وكان المجتمع الدولي يتسلى بأن يكرر على مسامع من لم يهاجر من اللبنانيين بعد، تلك المعزوفة الممجوجة السمجة، عن أن العالم يدعم استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه... وأن ذاك العالم حريص على عودة النازحين إلى بلادهم... لكن بعد أن تصير سوريا مستقرة آمنة نامية مزدهرة ومعمرة... وأن تكون تلك العودة عندها طوعية لمن يريد من النازحين...

في تلك اللحظة، علت صرخة في لبنان... من قصر شعبي رئاسي... صرخة من كلمات بسيطة، ومعاناة كبيرة... صرخة تقول: هذا همكم... أما نحن فهمنا أن يظل وطننا حيا... وأن نبقى نحن أحياء... حتى تحل حلولكم...

كيف سينهي كتاب التاريخ روايته تلك؟ النهاية متوقفة على البداية...



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مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



حركة بارزة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون بين قصر العدل الذي رعى فيه إفتتاح السنة القضائية الجديدة وبين البيال الذي رعى فيه مؤتمر الطاقة الوطنية اللبنانية بعنوان تحريك عجلة الإقتصاد.

هذه الحركة متواصلة حتى مساء يوم الاثنين الذي يخاطب فيه اللبنانيون بحوار متلفز مباشر على الهواء حول إنجازات السنة الأولى من عهده.

حركة من نوع آخر بإتجاه الإنتخابات النيابية تمثلت بالتئام اللجنة التنفيذية لقانون الإنتخاب في بيت الوسط وتأكيد من وزير الداخلية على أن الإنتخابات في موعدها رغم الحملة التي قام بها الوزير السابق وئام وهاب من على باب وزير الخارجية ضد وزير الداخلية.

حركة إضافية منتظرة غدا لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بزيارة سريعة لقبرص حول قضايا التعاون وبينها ملف الغاز والنفط.

وفي الخارج كاتالونيا مجددا في الواجهة فعشرات الآلاف خرجوا الى الشوارع معلنين الإستقلال وحكومة مدريد طلبت الهدوء.

بالعودة الى البيال، مؤتمر الطاقة لتحريك عجلة الإقتصاد انعقد في البيال برعاية الرئيس عون وبمواقف لوزيري المال والخارجية وحاكم مصرف لبنان وآخرين.

وفي قصر العدل تشديد رئاسي على أهمية القضاء وعلى إعلان الثامن من حزيران يوما لشهداء القضاء.

ومما قاله الرئيس عون: يجب إعادة النظر في النظام القضائي.



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مقدمة نشرة أخبار "المنار"

ابو ظبي محطة جديدة للتطبيع الخليجي مع العدو الصهيوني، والعنوان رياضة الجودو، وسوريا محطة في نزال الجودو السياسي بين دول الخليج، من عنوان دعم الارهابيين لاسقاط نظامها..

لم يأت رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بجديد عند كشفه عن التعاون السعودي القطري التركي الاميركي لدعم داعش والنصرة في سوريا، ولا عن طريقة ايصال اطنان السلاح وآلاف الرجال عبر تركيا، لكن جديده الكشف عن الاستسلام السعودي والسير بالتسوية التي تبقي الرئيس بشار الاسد زعيما لسوريا..

تسوية تفرض بقوة الميدان على كل من راهن على الارهاب لاسقاط سوريا وتفتيت المنطقة، فتفتت مشاريعهم وضاعت احلامهم، وبقي عزم الميدان بيد الجيش السوري وحلفائه الذين يكملون مهمة القضاء على ما تبقى من داعش على الاراضي السورية، والعين على الايام القليلة المقبلة لملاقاة الجيش العراقي والحشد الشعبي قادمين الى القائم العراقية لانهاء الفلول الداعشية..

في لبنان لم ينته النقاش البيومتري الذي جمع اليوم اللجنة الوزارية بآرائها المختلفة، فكان نقاش بحسب ما علمت المنار حول موضوعات ثلاثة: البطاقة والتسجيل المسبق والانتخاب في مكان السكن.

ومع ان الجميع مسكون بهاجس الوقت، الا انه لم يتحقق اي تقدم يذكر، فيما عاد الجميع للتأكيد بالقرار النهائي ان الانتخابات في موعدها، وألا شيء لوجستيا سيكون له قوة تأجيلها..



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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

العقوبات الأميركية على حزب الله لها ما بعدها، أذ إن الرزمة المعلن عنها ليست سوى البداية، وهي حلقة أولى من سلسلة خطوات وإجراءات أميركية ضد الحزب، ستطال كل أنواع ومصادر التمويل التي يستفيد الحزب منها، سواء داخل لبنان أو خارجه.

وبإنتظار ما ستحمله الأسابيع المقبلة فإن تطبيق قانون الإنتخاب حضر على طاولة اللجنة الوزارية، التي إنعقدت في بيت الوسط برئاسة الرئيس سعد الحريري وأحرزت تقدما طفيفا، على أن تعود للإجتماع من جديد الاثنين المقبل، لكن الأمر المحسوم أن الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها في السادس من أيار بعيدا عن بعض التفاصيل التقنية التي تنتظر التوافق السياسي.

هذا التوافق لم يرق للوزير السابق وئام وهاب، الذي حمل وزير الداخلية نهاد المشنوق مسؤولية عرقلة الانتخابات. لكن مصادر مطلعة أفادت تلفزيون المستقبل، أن الحملة على الوزير المشنوق سببها خلاف بين الرئيس نبيه بري والوزير باسيل؛ في أي حال سيكون معنا مباشرة من وزارة الداخلية بعد قليل الوزير المشنوق.



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مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"

يرد ابي خليل: "نحن موجودون لتلبية الطلبات الممكنة، معاليك غير مطابق"، يرد ابو فاعور مجددا: "أهنئ اللبنانيين مقيمين ومغتربين بالعثور على وزير الطاقة سليما معافى فقد استجاب الله لابتهالاتهم ونحن منهم".

هذه عينة عشوائية من رقي الحوارات بين السياسيين من وزراء ونواب... ومنها إلى السجال بالملفات بين وزير الاتصالات وهيئة أوجيرو، رغم أن "رب عمل" الإثنين واحد:

وزير الاتصالات يتهم مدير عام أوجيرو بأنه يتسبب في إهدار المال العام، فيأتي الرد من أوساط أوجيرو، تسريبا وليس تصريحا، أن هناك من يحاول استخدام أموال من الإتصالات، في الانتخابات، وأن هناك محاولات لا تكل لأدخال موظفين جدد في أوجيرو، من دون الحاجة إليهم، ما يعني ان هذه التوظيفات هي أقرب إلى الرشاوى الإنتخابية منها إلى حاجة الهيئة.

ما هي خواتيم هذا الملف... هناك أكثر من مستوى له: مستوى قضائي بتحرك النيابة العامة المالية، على خلفية الاتهام الذي وجهه الوزير ضد المدير العام بإهداء المال العام، مستوى سياسي حيث إن بيت الوسط تحرك للملمة ما يجري، علما ان هذا الملف مكانه طاولة مجلس الوزراء وليس طاولة بيت الوسط، ولكن، وبما ان مرجعية الوزير والمدير العام واحدة، فلا بأس من المعالجة في الوسط وليس في السراي.

ومستوى خدماتي، وهو الأهم: في ظل هذا الصراع، هل من تأثير سلبي على الخدمات؟ وهل سيضع مجلس الوزراء يده على هذه الورقة لسحبها من ملف الانتخابات النيابية؟ هذا الملف، بالمناسبة، ما زال متعثرا بالبطاقة البيومترية والتسجيل المسبق للمقارعين خارج أماكن نفوسهم... هذه القنابل الموقوتة أعطيت توقيتا جديدا هو الاثنين المقبل...



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مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

اللجنة الوزارية لتطبيق قانون الإنتخاب تواصل اجتماعاتها والنتيجة حتى الان "طبخة بحص". ولأن اللجنة لم تستطع اتخاذ أي قرار فانها أجلت اجتماعاتها الى الاثنين، هذه الاجتماعات المفتوحة تذكر بالاجتماعات الخاصة بقانون الانتخاب. فكأن قدر اللبنانيين أن يعيشوا المهزلة نفسها مرتين. الاولى مهزلة قانون انتخاب بشق النفس وبعد ثلاثة تمديدات للمجلس، والثانية مهزلة التوصل الى آليات لتطبيق القانون في الوقت القاتل.

الفشل على خط لجنة تطبيق قانون الانتخاب واكبته حماوة لافتة على خط التوتر بين الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي وتحديدا بين الوزير سيزار ابي خليل والنائب وائل ابو فاعور. وهي حماوة تأتي قبل يومين من الزيارة المقررة من الوزير جبران بسيل الى الشوف، حيث ستكون له محطات عدة.

في الأثناء ملف العقوبات على حزب الله لا يزال يتفاعل في دوائر الادارة الاميركية فيما لا يزال يطرح الكثير من الاسئلة والهواجس محليا واقليميا.



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مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

اهتزت الوزارات بمعاليها ومستشاريها في خلافات دكت البيت الواحد بعد بيوت التحالف.. وكله يعبد الطريق أمام الانتخابات التي أكد وزير الداخلية اليوم حتمية إجرائها بمعزل عن جدل بطاقة التصويت أو مكان الاقتراع والتسجيل المسبق فلجنة الانتخاب التي انعقدت في بيت الوسط لم تسو الخلافات التي رحلت إلى الاثنين لا بل أضافت على سوء التفاهم سوء فهم وراحت التصريحات يتهم بعضها بعضا ما استدعى توصيفا من الوزير نهاد المشنوق سمى بموجبه المناقشات مماحكات سياسية وأعلن أن خلافات القوى تمنع تنفيذ قانون الانتخاب لا سيما حول الاقتراع في مكان السكن لمن يرغب وفق التسجيل المسبق أو من دونه وقال: إن هذه الخلافات لا تزال مستمرة بعيدا من أي دور لوزارة الداخلية وتعمقت الهوة الانتخابية بمغادرة الوزير جبران باسيل اجتماع اللجنة للانتقال إلى مبنى وزارة الخارجية حيث استقبل رئيس حزب التوحيد وئام وهاب الذي كان قد دعا للتو إلى إقالة الوزير المشنوق. على أن فضيحة الإقالات التي لا يزال يتردد صداها كانت في وزارة الاتصالات.. وزير يعين مستشارا برتبة وزير مقرر ثم يقيله ثم يعيده من باب آخر.. ويحمل وزير الاتصالات على المدير العام لأوجيرو لأنه رفض فتح فرع له في البقاع يدر على الجراح المحصود والتنفيعات الانتخابية لكن إذا كان المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريديه متهما بهدر المال العام.. فالقانون يحتم مساءلة المدير والوزير معا بتهمة هدر المال العام.. وإذا كان الاقل رتبة مخطئا فرئيسه هو رب البيت الضارب بالفساد. والى تحركات المدير العام للمعارضة رئيس حزب الكتائب سامي الجميل الذي يتمكن من سد الفراغ ليس في التصدي للسمسرات وسوء الادارة فحسب إنما بادر الى ملء فراغ السلطة الناجم عن عدم معالجة ملف النازحين السوريين وتفاقم ذيول هذا الملف على اللبنانيين اقتصاديا واجتماعيا فقد اقترح الجميل على المسؤولين الروس في خلال زيارته موسكو تولي روسيا دور "ناظم" العودة من خلال علاقاتها بالنظام والمعارضة السورية على حد سواء لترتيب عودة تكون خاضعة لمناطق خفض التوتر وقد رحبت موسكو بهذا الطرح الذي قدمه الجميل لكن هل تبادر الحكومة الى تلقف هذا الطرح ام تنأى بنفسها عن حزب الكتائب هذه المرة؟ ففتى الحزب المعارض تطوع الى دور خارجي تقاعست عنه الدولة.. واندفع الى تقديم حل لازمة عجزت عن اتخاذه السلطة ولجأ الى الروس رأس الحلول في المنطقة والذين تمكنوا من إيقاف نظام على قدمين.. غير ان سياسة كف اليد الداخلية هي المرجحة.. وغدا سيتهم سامي الجميل بالبحث عن شعبوية روسية بعد اللبنانية.



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مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"

لان العدل اساس الملك كانت الدولة تكرس حضورها اليوم بسلطاتها الثلاث ورئاستها في افتتاح السنة القضائية، في بيت الوسط بقيت حالة تطبيف قانون الانتخاب غائمة وملبدة بخلافات جوهرية لا هي امطرت حسما بيومتريا وتسجيلا ولا انخفضت معدلات التقدم المحققة سابقا، وعلى ذمة وزير الداخلية نهاد المشنوق حصل تقدم طفيف وللبحث صلة في اجتماع الاثنين المقبل.

على عمود وزارة الطاقة علق النائب وائل ابو فاعور انتقادات لوزارة الطاقة بسبب ازمة محول راشيا فتحول الامر الى سجال مع الوزير سيزار ابي خليل، القصة بدأت بوزير طاقة خرج ولم يعد وفق ابو فاعور غير المطابق للمواصفات بحسب ابي خليل، وانتهت بتهنئة من وزير الصحة السباق للبنانيين مقيمين ومغتربين بالعثور على ابي خليل سليما معافى.

اما في ملف هيئة اوجيرو فتحركت النيابة العامة المالية وطلبت من وزير الاتصالات توضيحات ضد المدير العام للهيئة.

على المستوى الدولي مناورات للقوات النووية الاستراتيجية الروسية، حملت بصواريخها البالستية الاربعة بصمة فلاديمير بوتن، وعلى متنها رسائل الى أربع رياح الغرب، واليوم كان برلمان كتالونيا يتحدى مجلس شيوخ مدريد ويعلن استقلال الاقليم في وجه قرار العاصمة بالحكم المباشر والوصاية ليكون التعادل سلبيا وغير مؤهل سوى الى مزيد من التعقيدات.



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