الوزير بو صعب: السلسلة حق وقانون وبدأنا بتطوير المناهج وأمنّا تمويلها وملف التفرغ في الجامعة اللبنانية هو أولوية

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نظّم المكتب التربوي في التيار الوطني الحر لقاءً مع وزير التربية السابق ومستشار رئيس الجمهورية للتعاون الدولي الياس بو صعب في مقر مركزية التيار في سن الفيل. حضر اللقاء رئيس المكتب التربوي روك مهنا وجميع أعضاء المكتب.

افتتح مهنا اللقاء مرحّباً بالوزير بو صعب ومشدداً على دوره الطليعي وإنجازاته النوعية في القطاع التربوي خارج لبنان وداخله، وبخاصة إبّان تسلّمه وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي.

الوزير بو صعب من جانبه شكر مهنا والمكتب على دعوتهم وأشاد بدوره ونشاطاته المثمرة، وتطرّق إلى شؤون وشجون القطاع التربوي بخاصة ملفات المناهج وسلسلة الرتب والرواتب والجامعة اللبنانية.

في موضوع المناهج، تحدّث بو صعب عن الأهمية الكبرى التي يوليها فخامة الرئيس ميشال عون لناحية تطوير المناهج وتنقيحها والعمل على تأقلمها مع متطلبات العصر. وذكّر الوزير بو صعب بتأمين وزارة التربية على عهده مبلغ مئة مليون دولار من البنك الدولي لتحديث المناهج، مؤكداً أن مسيرة المركز التربوي للبحوث والإنماء لن توقفها أبواق إعلامية حاقدة، مضيفاً أنه لن يستطيع أحد تقويض مسيرة النهوض بالقطاع التربوي من باب تطوير المناهج.

في شأن السلسلة، أكّد بو صعب على وجوب تطبيق المدارس الخاصة قانون السلسلة وتسديد حقوق الهيئات التعليمية في المدارس، مشيراً إلى أنه من غير المقبول ألا تمتثل إدارات مؤسسات تربوية لقانون صادر من مجلس النواب وموقّع من رئيس الجمهورية، إذ كيف تطلب مؤسسات تربوية من تلاميذها وتلقنهن الإمتثال للقوانين والأنظمة وهي بدورها تمتنع عن ذلك تحت حجج غير مقنعة.

واستطرد الوزير صعب مضيفاً أنه مهما تأخر الوقت لن تتمكن الإدارات من التهرب من دفع السلسلة وإعطاء أصحاب الحقوق حقوقها القانونية، خاصة وأنه خلال توليه وزارة التربية، طلب بيانات بنسب الأقساط لخمس سنوات خلت، ليتبيّن أن زيادة الأقساط "تحسّباً" للسلسلة كانت تراكمية لتصل في بعض الأحيان إلى ٨٠٪؜، وبالتالي ليس هناك ما يبرر التلكؤ في تسديدها.

.وتطرق بو صعب لملف الجامعة اللبنانية حيث أكد على وجوب الإبقاء على حياديتها من أجل حسن أدائها لواجبها ورسالتها. توازيا، شدد بو صعب على ملف التفرغ في الجامعة لناحية الإصرار على السير به حتى النهاية لأنه حق ومنطق على حد سواء.

كما ركّز الوزير على موضوع مدربي الجامعة اللبنانية وبخاصة لناحية تسوية أوضاعهم الوظيفية.

في نهاية اللقاء استمع الوزير بو صعب لأسئلة الحضور وتم النقاش في المواضيع التربوية ومتفرعاتها