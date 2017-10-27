قام بسرقة سيارات ودراجات آلية في البقاع... والسبب صادم

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "وقعت في الآونة الاخيرة بعض عمليات سرقة السيارات والدراجات الآلية في منطقتي سعدنايل وتعلبايا - شتورا.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة تمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من معرفة هوية ومكان تواجد شخص مشتبه به بجرم السرقة وتوقيفه بتاريخ 23/10/2017، وهو ر. ص. (مواليد عام 1988، لبناني).

وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بسرقة السيارات والدراجات الآلية وبيعها بغية شراء المخدرات.

وأحيل الموقوف الى مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية بناءً لاشارة القضاء المختص".