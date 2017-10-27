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نعم، ريحتنا العطرة طالعة (سمير مسره)

27
OCTOBER
2017
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لاننا من الذين يعملون مع الوزير جبران باسيل ونعرف من هو هذا الرجل المنتج والنشيط والخلاق...

لاننا ننتمي الى شريحة واسعة من الاوادم والشرفاء في هذا الوطن..

لاننا من المناضلين الذين وقفوا في وجه الاحتلالات بينما تخاذل الآخرون امامها وقت ما كنا بحاجة اليهم...

نقول لمن امتهن اتهام الآخرين بما هو فيه:  نعم، ريحتنا العطرة هي الطالعة..

 

كفى...والف كفى...

لن تؤثر حملاتكم الاستفزازية على الوزير باسيل، هذا الوجه الشاب والجديد في السياسية اللبنانية الذي يطمح الى التغيير والاصلاح وتريدون تطويعه وتدجينه...

لن يصدق احد اكاذيبكم والباس غيركم تهمة الفساد بعد ان مارستوها ولا تزالون...

لن تنجحوا في اقناع اللبنانيين ان ريحتنا طالعة وانتم غاطسين فيها حتى رقابكم...

بربكم، ما هي سيرتكم الذاتية يا جماعة "طلعت ريحتكم"؟

اين كنتم خلال الحقبة السابقة وماذا فعلتم لمحاربة الفساد حينه؟ لا شيء.

 

ما هي انجازاتكم؟

هل تعتقدون ان الاغلبية الساحقة  من المجتمع غبية لتمشي على العمياني معكم؟

هل تعتقدون ان جهودكم لشيطنة غيركم كما، تعلمتموها في الغرف السوداء، ستنجح؟

هل تعتقدون انكم ستكسبون تعاطف الشعب اللبناني وانتم بهذا المستوى المتدني من ممارسة الشأن العام والاخلاق؟

موعدنا معكم في الانتخابات هو المحك، بعد ان بان المستور من  ارتباطاتكم الخارجية؟

موعدنا معكم في صناديق الاقتراع هو الامتحان الحقيقي...

 

عندها سيعرف الجميع من منا "ريحته طالعة"...

ومن منا يستحق الاحترام لانه يعمل ولا ينظر...

والغد لناظره قريب...

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