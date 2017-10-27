مخزومي استقبل سفيرة كندا: لمزيد من التعاون في مجالات التعليم والتكنولوجيا والصناعات الخفيفة

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استقبل رئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي في مكتبه في وسط بيروت سفيرة كندا الجديدة إيمانويل لامورو. وهنأها على تسلمها مهماتها في لبنان، وبحث معها في الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية.

إثر اللقاء، ثمّن مخزومي العلاقات اللبنانية - الكندية، متمنياً أن تتعزز بمزيد من التعاون في مجالات التعليم والتكنولوجيا والصناعات الخفيفة. ولفت إلى أن لبنان يشكل جسراً للأعمال والتجارة بين الشرق والغرب، مؤكداً أن الطموح اللبناني هو جعل لبنان بيئة اقتصادية حاضنة ومركز أعمال للمستقبل. ولفت أيضاً إلى أن الجالية اللبنانية في كندا فاعلة في تمتين العلاقات بين البلدين.

وجدد الدعوة إلى دعم لبنان في مواجهة التحديات المتمثلة بالأوضاع الإجتماعية والاقتصادية، وخصوصاً أن بإمكان كندا المساهمة في حل أزمة النازحين والأعباء المترتبة على لبنان جراء الأزمة السورية.