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"بنك بيروت" يتعاون مع "يدُنا" لتعزيز صحة قلب المرأة

27
OCTOBER
2017
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للسنة الثانية على التوالي، ينظّم بنك بيروت بالتعاون مع "يدُنا – مركز صحة المرأة" لقاء توعية لمجموعة من السيدات من زبائنه وشركائه الإعلاميين، بعد أن لقيت الندوة التي أقامها في تشرين الأول الفائت لموظفات المصرف أصداءً إيجابية وحققت فائدة عالية.

 

وقد ركّزت الندوة التي تهدف الى رفع نسبة الوعي حول أمراض القلب والأوعية الدموية لدى المرأة في لبنان على أهمية الكشف والوقاية والعلاج المبكر لأمراض القلب والشرايين التي تعدّ المسبب الأول للوفيات في العالم. 

 

تخلل اللقاء الذي استضافه بنك بيروت في 26 تشرين الأول في فندق فور سيزون كلمة ترحيبية لممثلة المصرف السيدة كارول خوري أكدت فيها على العلاقة النابعة من القلب إلى القلب التي تجمع المصرف بزبائنه والمسؤولية الاجتماعية التي يضطلع بها بنك بيروت، بالإضافة إلى مداخلات لأخصائيي "يدُنا" الذين شددوا على أهمية إجراء الفحوص الوقائية للمرأة ابتداءً من سن الخامسة والأربعين.

 

وقد شرح طبيب القلب دكتور زياد عيتاني وأخصائية التغذية هنا عرابي والمرشدة الاجتماعية ديانا الحلو عوامل الخطر والتدابير الوقائية التي يمكن للمرأة اتباعها للحفاظ على صحة قلبها وشرايينها فضلاً عن الخدمات التي تقدمها جمعية يدُنا للمرأة اللبنانية في هذا المجال.

 

وكانت في الختام لفتة من القلب للمرأة هي عبارة عن هدايا رمزية من بنك بيروت. 

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