صابر يزور هيئة جبيل تحضيرا للانتخابات

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قام نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية رومل صابر بزيارة مقر هيئة قضاء جبيل ضمن سلسلة زيارات يقوم بها لمراكز التيار في كافة المناطق، تهدف للتواصل المباشر مع كوادر هيئات

ومجالس الأقضية كما منسقي الهيئات المحلية. تناولت الإجتماعات شؤون البلد السياسية والتنموية ودور التيار الوطني الحر الإيجابي في تقريب وجهات النظر وتمتين التحالفات والتفاهمات كما الإنفتاح التام ومد اليد لكل الأطراف بهدف خلق مزيد من الإيجابية بين الأطراف السياسية والأحزاب. كما تناول البحث شؤون التيار الداخلية من التحضير المكثف للإنتخابات النيابية وخصوصا التواصل السريع والمتواصل مع الإغتراب الذي أضحى عنصرا أساسيا في الإنتخابات بفضل القانون الجديد وآليته التي تسمح للمغترب اللبناني الإدلاء بصوته حيث تواجد، والذي للوزير باسيل اليد الطولى في إنجازه بعد سنين من الإصرار والعمل الدؤوب لتحقيق الحلم. شدد صابر على أهمية روح الفريق في العمل الحزبي وأشاد بالجو العائلي لفريق عمل هيئة القضاء.

وفي نهاية اللقاء شكر صابر النائب سيمون ابي رميا والمنسق طوني ابي يونس لمشاركتهما الفعالة في اللقاء والدور الإيجابي الذي يلعبونه لناحية الدعم الكامل للتحضير للإنتخابات، و شكر أيضا كل المشاركين في اللقاء كما الذين لم يستطيعوا الحضور ولهم أيضا دور مهم في استكمال مسيرة التيار في جبيل. بدورهما، اثنى كل من ابي رميا وابي يونس على كلمة صابر وشددا على ضرورة تركيز الجهود مع الجالية اللبنانية وحثها على تسجيل أسماء الناخبين ضمن المهلة القانونية.